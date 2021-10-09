Ученые назвали признаки собак-гениев 3 9.10.2021, 9:56

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Все одаренные собаки были одной породы.

В новой работе исследователи из Венгрии оценили способность определенных «гениальных» собак запоминать слова, связанные с объектами.

То, что они обнаружили, может помочь выявить сходство между когнитивным обучением у собак и человека, пишет nv.ua.

«Мы знаем, что собаки способны без особого труда выучить слова, связанные с такими действиями, как «сидеть» или «лежать». Но лишь немногие из них могут выучить названия предметов», — рассказала ведущий автор исследования Шани Дрор из Будапештского университета.

Кроме того, ученым удалось показать, что некоторые собаки сформировали долговременную память о новых именах игрушек, которая сохранялась как минимум два месяца.

«Мы определили одаренных собак как собак, которые могут выучить названия нескольких предметов — чаще всего игрушек для животных», — говорит Дрор. Эти гениальные собаки довольно редки в собачьем мире. Исследовательская группа отмечает, что, хотя большинство собак могут научиться связывать слова с действиями, такими как «сидеть», гораздо меньше шансов найти собаку, которая может ассоциировать слова с предметами.

В своей работе Дрор и ее коллеги протестировали шесть собак. Поскольку эти собаки живут по всему миру, их оценивали с помощью видео.

Все собаки были породы бордер-колли. Эта порода считается особенно чувствительной к поведению владельцев, которое, по предположениям ученых, может помочь им выучить слова. Исследователи также недавно обнаружили гениальных собак среди йоркширских терьеров, немецких овчарок и других пород.

Исследователи провели серию экспериментов, проверив способность шести собак учить слова.

Авторы послали каждому владельцу коробку с шестью новыми игрушками, и дали шесть дней, чтобы научить питомцев их именам обычными методами. В конце срока ученые проследили за результатом через видеосвязь.

Все собаки в ответ на команды приносили нужную игрушку как минимум 5 из 6 раз. Потом эксперимент повторили, послав уже 12 игрушек, и предоставив тот же срок — на этот раз, худший результат был 11 из 12. Затем, чтобы проверить долгосрочную память, экспериментаторы спрятали игрушки. 5 из 6 собак вспомнили все их имена спустя месяц, а 4 — спустя два месяца.

Таким образом, животные сохранили долговременную память об этих названиях игрушек, что свидетельствует о том, что собаки успешно научились ассоциировать предметы со словами.

«Когда мы начали этот эксперимент, мы ожидали, что наши одаренные собаки будут быстро учиться. Однако мы были удивлены, что им удалось узнать названия 12 новых игрушек всего за одну неделю», — говорит Дрор.

Исследование не только демонстрирует, что некоторые одаренные животные способны запоминать новые слова с удивительной скоростью, но и могут показать намного большее, чего от них привык ожидать человек.

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