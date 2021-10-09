Налоговая заинтересовалась доходами белорусов, строящих себе дома 20 9.10.2021, 10:00

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Сотрудник МНС «слил» журналистам информацию о планах властей.

Налоговые органы разработают порядок учета сумм расходов физлиц, направленных на строительство жилых домов без привлечения застройщика или подрядчика, при отсутствии сведений о фактическом размере таких расходов. Об этом Office Life рассказал источник в МНС.

По оценке налоговиков, отсутствие возможности сбора доказательной базы о фактически понесенных на строительство коттеджей и жилых домов расходов привело к тому, что граждане заявляют в качестве сумм расходов только 10–20% рыночной стоимости недвижимости.

Отсутствие возможности со стороны налоговых органов настоять на большем размере понесенных расходов приводит к распространению такой практики по всей стране.

Проработав вопрос об определении размера стоимости строительства жилых домов и иных объектов недвижимости с Министерством архитектуры и строительства, а также исходя из опыта проведения проверок лиц, построивших объекты недвижимости без привлечения застройщика или подрядчика, МНС предлагает многовариантный механизм определения размера понесенных гражданами расходов на строительство недвижимости. Предусматривается в том числе возможность самостоятельного заявления о сумме понесенных расходов путем представления оценки стоимости построенной недвижимости в виде заключения от оценщика.

Также предлагается ограничить право индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится сопоставление доходов и расходов, уточнять декларации по деятельности после начала проверки.

Налоговые органы рассчитывают получить право корректировать налоговую базу при установлении искажения сведений о фактах получения дохода, заявленного в качестве источника, отсутствия реальности совершения сделок между гражданами (по аналогии с пунктом 4 статьи 33 Налогового кодекса, применяемой в отношении субъектов хозяйствования).

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