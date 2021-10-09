Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира 9.10.2021, 10:07

Президент США поддержал Нобелевский комитет.

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира за 2021 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно занимались установлением фактов. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию", - говорится в поздравлении Байдена.

Американский лидер отметил, что "за свою приверженность основным принципам свободной прессы" журналисты сталкивались с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег. Они "на передовой борются за саму идею правды", сказал Байден, выразив признательность журналистам за их усилия по "удержанию обороны".

"Я выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений во всем мире", - добавил президент США.

Муратов посвятил награду погибшим коллегам

Дмитрий Муратов стал третьим журналистом в истории, получившим Нобелевскую премию мира и первым в истории россиянином, удостоившимся этой награды после распада Советского Союза. Муратов является одним из основателем "Новой газеты". Ее главным редактором он являлся с 1995 по 2017 года, а в 2019-м вновь занял этот пост. Решение Нобелевского комитета он назвал заслугой всего издания и погибших за свободу слова коллег.

Накануне присуждения Нобелевской премии мира, 7 октября, исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, преступление до сих пор не раскрыто.

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