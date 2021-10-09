Новый слив разговоров белорусских силовиков: система начинает пожирать себя 6 9.10.2021, 10:19

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Взаимная подозрительность стала тотальной, дисциплина рушится.

Чуть ли не каждый второй милиционер готов поставлять информацию для BYPOL. Такая мысль, исходя из нового слива организации бывших силовиков, звучит в разговоре двух руководителей отделов министерства внутренних дел Беларуси, сообщает «Белсат».

– «А что тут, смотрю, Ник и Майк опять выложили запись с АЛМИ?»

– «Ну выложили. Знаешь таких? Один был в НОНе, второй в УБОПе. Предатели, б*».

– «Я тебе скажу, таких еще знаешь сколько в милиции, б*? Сейчас каждый второй».

Доля правды в этом разговоре велика, считает участник инициативы BYPOL Матвей Курейчик, потому что теперь система начинает пожирать себя.

«Можем заметить, что главное управление собственной безопасности прослушивает практически каждого начальника, старается затронуть прослушкой как можно больше работников разных силовых ведомств. И каждый сотрудник не может быть уверен в том, что потом эта прослушка не сыграет против него», – говорит участник инициативы BYPOL Матвей Курейчик.

В сети появляются данные, согласно которым и дисциплина у силовиков сильно хромает. Это следует из опубликованного слива, где, по описанию BYPOL, двое руководителей отделов обсуждают начальника отдела наркоконтроля Александра Сазонова: «У него в этом году непруха. У него в прошлом году ушел Матвейчук, он теперь в Байполе. В начале года у Сазонова «пьяный руль», причем отсюда, из аппарата. На выходных на этих у него еще один «бухой» и тоже из аппарата, майор там».

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