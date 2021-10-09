В Беларуси разогналась инфляция: как этому поспособствовали лукашисты 3 9.10.2021, 11:57

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Снижение реальных доходов населения достигло рекордных показателей.

Годовая инфляция в Беларуси по-прежнему держится на уровне двузначной цифры, пишет zerkalo.io.

При этом эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что по итогам сентября (статистику за прошлый месяц еще не обнародовали) она может превысить 10%.

Одна из причин ускорения роста цен, по их мнению, может стать снижение урожая зерна. Если произойдет очередной скачет цен, то чиновники могут повысить ставку рефинансирования, считают аналитики.

Ранее в ЕАБР прогнозировали инфляцию в Беларуси по итогам этого года в 9,2%.

При этом чиновники намерены до конца года поднять цены и тарифы на многие товары и услуги. Среди них — проезд в городском общественном транспорте, мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги.

Разогнавшаяся инфляция «съедает» доходы населения — от зарплат до пенсий. К примеру, реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в августе, как и в июле, снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года, следует из данных Белстата. Это рекордное снижение этих выплат.

Из-за высокой инфляции в августе также упали реальные зарплаты, они снизились почти во всех регионах, а также во многих отраслях. Заметнее всего они сократились у медиков, преподавателей и госуправленцев.

В августе также упала средняя зарплата, также снизились заработки бюджетников.

Реальные располагаемые доходы белорусов, которые рассчитывают за вычетом налогов и с поправкой на инфляцию, замедлили рост. В январе-июле этот показатель показал минимальный рост с конца 2017 года.

На этом фоне растет закредитованность населения. Белорусы также продолжают забирать валютные вклады. Ранее в Нацбанке заявляли, что отток депозитов представляет угрозу финансовой стабильности. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков.

Тем временем высокими остаются инфляционные ожидания населения. Всемирный банк, который накануне ухудшил прогноз по белорусской экономике на 2022 год, отмечал, что поскольку структурные экономические недостатки остаются без внимания, среднесрочное восстановление становится зависимым от внешней среды. Среди факторов, которые негативно сказываются на экономике, эксперты банка также называли то, что домашние хозяйства демонстрируют более высокие инфляционные ожидания и продолжить вывод валютных средств из банковской системы".

Напомним, в этом году чиновники сделали белорусам новогодний «подарок»: подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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