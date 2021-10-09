Дмитрий Муратов: Если бы я был в Нобелевском комитете, то голосовал бы за Навального 4 9.10.2021, 11:07

Главред «Новой газеты» уверен, что у российского политика все еще впереди.

"Если бы я был в Нобелевском комитете, я бы проголосовал за того человека, на которого ставили букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди, имею в виду Алексея Навального", – сказал во время пресс-конференции главный редактор и один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщает currenttime.tv.

Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на цензуру в России, Муратов сказал: "Я не знаю, как это повлияет на цензуру, которая вводится, и на признание ["иностранными агентами"] многих медиа, особенно расследовательских стартапов. Но я точно могу сказать вам одно: мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить".

По его словам, кроме детей, больных тяжелыми заболеваниями, и хосписа "Вера", часть премии будет отдана в поддержку независимых российских СМИ.

"Новая газета" занимается журналистскими расследованиями и репортажами. На премию мира Муратова номинировал бывший президент СССР и акционер издания Михаил Горбачев. Муратов разделит премию с филиппинской журналисткой Марией Рессой, которая возглавляет редакцию оппозиционного сайта Rappler.

Журналистов наградили "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира", сообщил Нобелевский комитет. Дмитрий Муратов возглавлял "Новую газету" как главный редактор с 1995 года по 2017-й, а в 2019-м снова вернулся на этот пост. Кроме того, Муратов выступает как публичный правозащитник и общественный деятель.

"Я считаю, что эта премия – это премия убитого наемными киллерами Игоря Домникова, моего ближайшего друга Юры Щекочихина – отравленного и тоже погибшего, Ани Политковской, убитой на Лесной 15 лет назад, Стаса Маркелова, Насти Бабуровой и Наташи Эстемировой. Давайте мы будем точны во всех этих премиях. Это премия моим погибшим любимым друзьям и коллегам, это их премия", – так сам Дмитрий Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии российскому телеканалу RTVi.

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