За сутки польские пограничники остановили 553-х нелегалов со стороны Беларуси 4 9.10.2021, 11:14

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C начала года пресечено более 15,8 тысяч таких попыток.

Польские пограничники 8 октября предотвратили 553 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы, сообщает пресс-служба ведомства.

«8 октября польские зафиксировали 553 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Было задержано 8 нелегальных иммигрантов: четыре гражданина Ирака, три гражданина Конго и гражданин Гвинеи», - говорится в сообщении пограничной службы Польши.

В ведомстве также заявили, что только в октябре было пресечено более 4,3 тысяч попыток нелегально попасть в Польшу с территории Беларуси, а с начала года - более 15,8 тысяч попыток.

Больше незаконных попыток попасть в Польшу с территории Беларуси зафиксировали 6 октября - 667.

Миграционный кризис

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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