Медики назвали самую полезную кашу на завтрак

Медики назвали самую полезную кашу на завтрак4
- 9.10.2021, 11:20
- 3,962
Ее можно сочетать с различными продуктами.
Всем известно, что завтрак самый важный прием пищи за день. Кто-то любит на завтрак яичницу, кто-то кашу, а кто-то и вовсе отказывается от завтрака и предпочитает выпить только чашку кофе.
Однако самым полезным вариантом завтрака является каша и лучше всего овсяная. Ее можно сочетать с различными продуктами, усиливая пользу злака.
Овсянка получила значительное внимание из-за высокого содержания пищевых волокон, фитохимических веществ и пищевой ценности. Считается, что употребление овса обладает различными преимуществами для здоровья, такими как гипохолестеринемия и противораковые свойства. Также данный злак был признан подходящим в рационе пациентов с глютеновой болезнью, пишет National Library of Medicine (перевод — u-news.com.ua).
Овес содержит большое количество марганца, меди, железа и клетчатки. Доказано, что потребление овсянки может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень холестерина в сыворотке крови, включая "плохой" ЛПНП. Кроме того, исследование, проведенное в Гейдельбергском университете, показало, что овсянка помогает снижать уровень сахара в крови, а полифенолы в ее составе обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
Один из самых полезных рецептов утренней овсянки используют в Греции. Каша готовится на обычном либо миндальном молоке с добавлением йогурта.