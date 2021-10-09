Медики назвали самую полезную кашу на завтрак 4 9.10.2021, 11:20

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Ее можно сочетать с различными продуктами.

Всем известно, что завтрак самый важный прием пищи за день. Кто-то любит на завтрак яичницу, кто-то кашу, а кто-то и вовсе отказывается от завтрака и предпочитает выпить только чашку кофе.

Однако самым полезным вариантом завтрака является каша и лучше всего овсяная. Ее можно сочетать с различными продуктами, усиливая пользу злака.

Овсянка получила значительное внимание из-за высокого содержания пищевых волокон, фитохимических веществ и пищевой ценности. Считается, что употребление овса обладает различными преимуществами для здоровья, такими как гипохолестеринемия и противораковые свойства. Также данный злак был признан подходящим в рационе пациентов с глютеновой болезнью, пишет National Library of Medicine (перевод — u-news.com.ua).

Овес содержит большое количество марганца, меди, железа и клетчатки. Доказано, что потребление овсянки может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень холестерина в сыворотке крови, включая "плохой" ЛПНП. Кроме того, исследование, проведенное в Гейдельбергском университете, показало, что овсянка помогает снижать уровень сахара в крови, а полифенолы в ее составе обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Один из самых полезных рецептов утренней овсянки используют в Греции. Каша готовится на обычном либо миндальном молоке с добавлением йогурта.

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