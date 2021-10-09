«Белорусская мафия» в Зимбабве 9.10.2021, 11:33

2,162

Как кибер-партизаны внесли свой вклад и в демократизацию далекой африканской страны.

Беларусские кибер-партизаны вносят свой вклад в демократизацию и борьбу с коррупцией в Беларуси и Зимбабве, пишет белорусский историк Александр Фридман.

В начале сентябре и в начале октября постоянный автор зимбабвийского портала Techzim Леонард Сенгере (Leonard Sengere) опубликовал два материала о деятельности белорусских кибер-партизан и пришел к выводу, что Зимбабве подобный вызов по целому ряду причин (как политических, так и технических) не грозит. Тогда Сенгере, однако, не мог предположить, что деятельность кибер-партизаны, а вернее добытая ими информация буквально через несколько дней окажется на страницах зимбабвийской печати.

Но все по порядку: 4 октября литовский центр Siena, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, «Белсат» и «Еўрарадые» выпустили расследование об участии белорусского бизнеса из близкого окружения Лукашенко в добыче золота в Зимбабве. В поле зрения авторов попал прежде всего Сергей Шейман – сын давнего соратника Лукашенко Виктора Шеймана. В расследовании использовались как материалы из «досье Пандоры», так и материалы, которые добыли кибер-партизаны.

Хотя расследование посвящено преимущественно белорусским бизнесменам, но затрагиваются в нем и исключительно неприятные для официального Хараре темы: нелегальная золотодобыча и коррупция в государственной корпорации ZMDC, под контролем которой находится горная промышленность страны.

Прошло несколько дней и расследование заметили в Зимбабве: первым его вчера перепечатало ориентированное на Зимбабве и находящееся в Лондоне издание The Zimbabwean. А сегодня поднять взрывоопасную тему рискнула выходящая в Хараре частная газета The Zimbabwe Mail. Официальные лица (как в Беларуси, так и в Зимбабве) пока хранят молчание, но уже можно предположить, что скандал не пройдет бесследно для белорусского бизнеса в Зимбабве.

Примечательно, что в интернете уже появились гневные комментарии зимбабвийских читателей, которые жестко критикуют власти своей страны. И дело тут даже не в особой смелости зимбавбийцев: Зимбабве – страна с авторитарным режимом, но за комментарии в интернете там не бросают в тюрьмы, не пытают перед камерами и уж тем более не демонстрируют видео пыток на ТВ.

P.S. Тем временем масло в огонь решило подлить зимбабвийское издание The News Hawks, которое специализируется на расследованиях. Оно полагает, что в Зимбабве с согласия местных властей орудует «белорусская мафия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».