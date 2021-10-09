Нарушение масочного режима в Беларуси: каким может быть штраф 14 9.10.2021, 11:37

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Ношение масок в общественных местах стало обязательным с 9 октября.

Постановление Минздрава Беларуси, которое однозначно обязывает носить маски в общественных местах с 9 октября, официально опубликовано. В документе не говорится об ответственности за нарушение.

Но редакции Office Life удалось выяснить, каким может быть штраф.

Документ гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания (то есть маски или респираторы), но и соблюдать дистанцию 1–1,5 метра. Отдельно сказано об общественном транспорте и такси — в этой норме говорится только о масках, но не о дистанции.

Также руководители различных объектов и организаций должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции 1–1,5 метра. Ранее главный санитарный врач Александр Тарасенко обещал мониторинги выполнения этих правил, в том числе с участием милиции. Он отметил, что сначала нарушителей будут просто убеждать, а потом возможна ответственность.

Ни в заявлении Тарасенко, ни в постановлении Минздрава не говорится о конкретных штрафах.

Но в КоАП есть статья 17.5 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований, требований ограничительных мероприятий и т. д.):

физлицо рискует заплатить до 30 базовых величин (сейчас — до 870 рублей);

индивидуальный предприниматель — до 200 базовых (до 5800 рублей);

юридическое лицо — до 500 базовых (до 14 500 рублей).

В прежнем КоАП, который действовал до марта 2021 года, штрафы за подобные нарушения были меньше.

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