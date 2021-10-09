Налог на квартиру: как сбор будет отличаться по городам Беларуси 4 9.10.2021, 11:55

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Интересные цифры.

В Беларуси хотят с 2022 года ввести налог на первую квартиру. Сейчас его платят со второго и последующего жилья. По подсчетам Минфина, в среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше. Как ожидается, чиновники введут «рассрочку» на уплату этого сбора.

Сайт zerkalo.io посмотрело, как налог на квартиру в 60 квадратных метров будет отличаться в разных городах.

Что хотят изменить и как будут считать налог

Возможные новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс. Как планируется, налог на первую квартиру составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры.

В проекте прописали размеры расчетной стоимости одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач. Они отличаются в зависимости от региона: в Минске — выше всего.

Сколько составит налог на квартиру одного метража в разных городах

На 1 января 2022 года размеры расчетной стоимости одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме для Минска составит 810 рублей. Ставка налога в 0,1% от стоимости одного «квадрата» составит 0,81 рубля. Умножаем на 60 квадратных метров, налог получится 48,6 рубля. И чем больше метраж жилья, тем больше будет сбор. К примеру, за квартиру в 100 «квадратов» выйдет 81 рубль.

Для областных городов и Минского района ставка составит 0,68 рубля, а налог для квартиры на 60 квадратных метров — 40,8 рубля.

Для многих крупных городов ставка, как планируется, ставка составит 0,6 рубля, — а налог — 36 рублей. В их число попали Города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь.

В других населенных пунктах ставка будет в 0,45 рубля, а сам сбор за квартиру в 60 «квадратов» — 27 рублей.

На уплату налога могут ввести «рассрочку»

Налог на недвижимость за 2022 год, как планируется, будут начислять в два этапа, следует из пояснений Минфина.

До 15 ноября 2022 года нужно будет внести авансовый платеж по налогу, который составит 50% от суммы сбора. Извещение на уплату налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести, как ожидается, до 15 ноября 2023 года.

Кому по-прежнему не надо будет платить налог

От налога на первую квартиру, как планируется, освободят пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. Сбор не нужно будет платить инвалидам I и II группы, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы, тоже не придется вносить этот налог.

От сбора освободят также участников Великой Отечественной войны и тех, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

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