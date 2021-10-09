Нелегкий выбор Путина: в России возможен госпереворот? 1 9.10.2021, 12:02

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Под сводами Кремля «зависло» любимое слово министра Лаврова.

Спотовые цены на газ 4 октября достигли рекордных 1200 долларов, но бюрократия ЕС продолжает сохранять удивительное спокойствие. На предложение правительств Испании и Франции совместно всем ЕС купить где-нибудь газ она ответила, что это не та идея, которая стоит внимания, и предложила подождать 21 октября, когда начнется саммит ЕС и решит эту проблему.

Теоретически инициатива Испании и Франции должна была бы радовать еврокомиссаров. Не только очевидным проявлением духа европейской солидарности, но и перспективной материализации этого духа в создании системы централизованной закупки газа. Возможно, до Украинской революции евробюрократия была бы от этого в восторге. До 2014 года в ЕС многие, включая Ангелу Меркель, выступали с идеями и различными проектами по сведению экономик стран ЕС в одно целое с централизованным управлением. Доходило чуть ли не до создания Госплана, Госснаба и других структур по образцу СССР, пишет обозреватель Сергей Климовский.

Мотивировалось все это желанием перевести Европу «разных скоростей» на одну общую экономическую «скорость». Эти дискуссии происходили на фоне эмоциональных выяснений отношений о том, что Германия и Северная Европа кормят Южную Европу, которая вошла в бюджетный кризис. Правительства Португалии, Италии, Греции и Испании тогда никак не могли вписаться в норматив ЕС о том, что дефицит их бюджетов не должен превышать 3%. За это пресса ругала их странами-свиньями – первые буквы имен этих стран складываются в английском языке в слово «pigs» – свиньи. Некоторые писали его с двумя «g», настаивая, что и Великобритания в их числе. Великобритания вообще изводила и утомляла евробюрократию своей самобытностью во всем. Франция находилась на грани зачисления в эту компанию и была высокая уверенность, что она скоро станет ее полноценным членом.

Но в 2014 году произошли три события, после которых такие страсти стали достоянием лишь истории. В 2014-м вышла на гребень революционная волна в Украине, рухнул авторитарный режим Януковича, и началась российская интервенция. Третьим событием стали выборы в Европарламент, закончившиеся основательной ротацией чиновников ЕС, после которой даже Меркель перестала говорить о Европе «разных скоростей», несмотря на то, что ее авторитет как политика заметно вырос, и не только в Германии.

Испания и Франция уже в 2014 году выступили с инициативой срочного строительства новых газопроводов из Алжира, мотивируя это тем, что Россия может прекратить транзит газа через Украину в ЕС. Но РФ транзит не прекратила. Более того, нарастила поставки и в 2015-2016 годах продала ЕС рекордное количество газа. В такой ситуации инициатива Испании не получила поддержки ни у других стран ЕС, ни у евробюрократии. Сам алжирский проект был признан малорентабельным, а политическая ситуация с газом не столь острой, чтобы инвестировать в него. Авторитарный режим в Алжире, который устоял в «арабскую весну», поскольку провел сам операцию «транзит власти», симпатий у ЕС никогда не вызывал. Укреплять его большим газовым контрактом в ЕС тоже не хотели. Как показал сентябрь 2021 года – не зря.

В конце августа между Алжиром и Марокко вдруг случился «шпионский кризис». Алжир заявил, марокканская разведка следила за его политиками и военными, и что самое ужасное – использовала для этого израильские технологии. Тот же мотив, который Иран применил для обоснования военных учений на границе с Азербайджаном. Затем власти Алжира обвинили Марокко в «давних враждебных действиях, которые продолжаются до настоящего времени», в захвате Западной Сахары и в организации двух лесных пожаров в Алжире этим летом.

Итоговым резюме стало заявление Алжира о прекращении подачи газа Марокко с 30 октября. Поскольку газ через Марокко поступает в Испанию и отчасти во Францию, то де-факто это означает отключение и их. Не удивительно, что после таких новостей Макрон выступил на тему истории: о значении национально-освободительной борьбы алжирского народа и о том, какое авторитарное и неджентльменское государство появилось в ее итоге. В Алжире на Францию предсказуемо за это обиделись и стали расчесывать старые раны, а во Франции Макрон основательно зашел в электоральную нишу семейства Ле Пэн, что для него полезно ввиду президентских выборов в апреле 2022 года.

В результате у ЕС кроме российского газового фронта появился еще и алжирский газовый фронт и по чистой случайности в самый неудобный момент. Но вместо бурной реакции в ЕС предложили всем его членам сохранять спокойствие, ждать саммита 21 октября и заверили, что на централизованную коллективную закупку газа принципиально переходить не будут. О такой коллективной закупке ЕС просили не только Испания с Францией, но и Путин, когда в августе он пообещал начать переговоры с Украиной о транзите газа после 2024 г. Один из аргументов российских адвокатов газпромовского ценового шантажа тоже сводится к тому, что ЕС сам виноват в фантастическом скачке цен – не надо было вводить спотовый рынок газа, а закупать его у РФ только по долгосрочным договорам.

Несмотря на скачок цен и производные от него сложности, коллективное руководство ЕС продолжает сохранять олимпийское спокойствие и не суетится под Газпромом. Это мало похоже на беспечность бюрократии, которая из-за своего статуса имеет свойство парить над земными проблемами и тормозить с их решением. Это больше похоже на то, что ЕС готовит какой-то сильный ответ Газпрому на его ценовый шантаж. Закрытие «Северного потока — 2» может оказать лишь одной, и не самой главной составляющей, этого ответа.

В чем будет состоять конкретно этот ответ, и механизм его запуска пока остается неясно. Но уже очевидны два направления. Первое, Газпром сам подвел ЕС к мысли о срочном отказе от газа из РФ хоть по спотовым ценам, хоть по долгосрочным. Похоже, мечта с 2014 г. всех нормальных людей в Украине о том, чтобы ЕС отказался от газа из РФ и этим прекратил ее военную интервенцию и вернул нам все отнятые территории, раз НАТО не может нанести ядерный удар по Кремлю, начинает сбываться. Она сопряжена с тем неудобством, что при полном отказе ЕС от газа из РФ исчезает и его транзит через Украину. Но это преодолимо.

На рубеже 2020-2021 гг. в российских СМИ тоже циркулировал ужастик, что будет, если РФ не только отключат от банковской системы «СВИФТ», но еще и введут эмбарго на нефть и газ. Кремль и Газпром к концу года сделали все, чтобы этот ужастик стал приобретать реалистические черты. По факту они сами ввели эмбарго на газ из РФ, оставив ЕС лишь работу по его формализации.

Второе направление – Газпром своим шантажом за четыре месяца перечеркнул многие годы работы «Раши-тудей» и всей пропагандистской машины по созданию привлекательного образа РФ в Европе. Теперь каждый европеец знает: в росте цен на электроэнергию, который подстегнет инфляционные процессы, виновны русские. Газпром провел суперэффективную информационную спецоперацию по дискредитации России в Европе. По этому ее итогу ФСБ и Кремль должны присвоить Газпрому звание самого заслуженного иноагента в РФ.

Но этого не произойдет, поскольку Газпром был лишь исполнителем, а разрабатывали ее в Кремле и в рамках более широкой операции, задуманной еще в период «Перестройки». Ее можно назвать «Натягиванием совы на глобус», но не под социалистическими лозунгами, а под имперскими и капиталистическими. Суть ее в том, что если нельзя при помощи идеи коммунизма захватить планету, то почему бы не попытаться сделать это посредством менее утопических идей. Одним из ее промежуточных этапов могла бы стать пресловутая «Ялта-2» по новому имперскому разделу мира, о чем Путин настоятельно заговорил после аннексии Крыма. Если бы «Ялта-2» состоялась, то дальше можно было бы действовать по модели войны социалистических империй из Оруэлла и добиваться новых переделов мира на «Ялте-3», «Ялте-4» и так далее.

Но «империалистический» Запад не согласился на «Ялту-2» и не признал захват Крыма и восточных районов Украины. Даже договора РФ с Абхазией и «южной Осетией» не признал, хотя, казалось бы, это такая мелочь. В Кремле сильно ошиблись на счет империалистической сути Запада, увлекшись советской пропагандой. Мюнхенскую речь еще настоящего Путина на Западе восприняли не как попытку поднять тему «Ялты-2» и передела мира, а как рецидив и психический срыв у аборигенов Кремля, зная их биографии. Поэтому отреагировали на нее негативно, почти как психиатр, когда видит, что у пациента снова «едет крыша», хотя вроде бы тот уже шел на поправку. Похожей была и реакция на нападение России на Грузию – надо подождать, дать пациенту срок и таблеток, и он вернется в норму. После интервенции РФ в Украину стало понятно, у пациента не случайные рецидивы, а системно «едет крыша» и им придется заниматься серьезно и долго. В качестве профилактики пациенту выписали санкции и другие пилюли, но он не только не пошел на поправку, а стал еще больше упорствовать в болезни и даже пытаться ее оправдать.

Источники в Кремле сообщали западным врачам, что все это ненадолго и болезнь начнет проходить после выборов в Госдуму, когда начнется «транзит власти». Врачи дали лекарям из Кремля шанс на выздоровление своими силами, но по мере углубления газового шантажа все больше разочаровываются в таком сценарии. История с фикцией думских выборов, которые Кремль умудрился еще и сфальсифицировать, привела к их непризнанию Великобританией, ЕС, США и Украиной. Их не признали не за фиктивность и фальсификации, а за проведение в оккупированном Крыму. «Крымская платформа» дала первый крупный результат, и Кремль начал лихорадочно собирать что-то типа анти-«Крымской платформы» своим принуждением Лукашенко к признанию аннексии Крыма. Если использовать терминологию Путина, то это не Украина анти-Россия, а Россия анти-Украина.

Из-за Крыма новая Госдума 8-го созыва де-юре нелегитимна в глазах Запада и Украины, но пока не понятно, что это будет означать на практике. Очевидно лишь то, что терпение Запада иссякает, а Кремль газовым шантажом ЕС ситуацию резко обострил. Обострил на фоне своих новых «мелких шалостей», вроде «вагнеровцев» в ЦАР и Мали, легших поверх приключений русских в Сирии и Ливии, кибератак, вымогательств денег хакерами из РФ у всех подряд, наркотрафика ведомства Лаврова и другими кознями.

По факту Москва обострила ситуацию глобально и одним новым вторжением в Украину ей уже не обойтись. Вторжение в Украину уже вызовет цепную реакцию и третью мировую войну, лавры инициатора которой Россия не сможет переложить на Германию, как вышло с двумя предыдущими. Но придется воевать на нескольких фронтах, что для РФ невозможно без союзников. Поэтому Кремль стремится создать широкий блок автократических режимов и подвязать к нему вообще любые государства, где власти хоть чем-нибудь недовольны или хотят подзаработать.

Хребтом этого блока в Кремле мыслится ось Москва – Пекин – Тегеран. Автоматически к ней можно подвязать режимы Асада, Мадуро и Хафтара, а также социалистические режимы Кубы и Никарагуа. Но они мелкие, шаткие, удалены от возможных мест боевых действий и проку от них мало, как и от режимов в Анголе, Мали и ЦАР. Режим КНДР готов повоевать с Кореей, США и Японией, но потребует продуктов. Армения готова воевать с Азербайджаном хоть завтра, но потребует российских солдат без ограничений. Сербия согласна воевать со всеми вокруг нее, но может потерпеть поражение без российских десантников, а воздушный мост в нее нереален. Можно подписать на мировую войну еще сомалийских пиратов, талибов и палестинцев с Хезболлой. Но все они без авансов воевать не будут, и могут деньги взять, но стрелять вяло.

Лукашенко согласен объявить войну Украине и предоставить территорию Беларуси для ее начала, но только после согласования 101 дорожной карты и получения газа на два года вперед. Газ Лукашенко в хранилища уже закачивают, но списка признания всеми олигархами РФ аннексии Крыма еще не дали. Еще есть замечательное государство Монголия, у которого два соседа и вероятных противника – РФ и КНР. Поэтому в сентябре Москва провела с ее армией военные учения «Селенга-2021», а Китай провел с ней учения «Общая судьба 2021», к которым привлек также офицеров Таиланда и Пакистана. Для Москвы и Пекина одинаково ценен Пакистан из-за его затяжного конфликта с Индией, почему Кремль тоже пригласил сто его офицеров в сентябре для участия в учениях в Краснодарском крае. Но Пакистан отдаёт предпочтение союзу с Турцией и Азербайджаном и согласится участвовать в мировой войне только если Москва и Пекин дадут ему твердые гарантии получения по ее итогам Кашмира.

Москве, вроде, удается набрать себе союзников для третьей мировой войны, но все более-менее солидные среди них предоставят ей право сделать первый шаг и с недельку другую будут наблюдать, что из этого получится. Сомалийские пираты, ХАМАС и Хезболла в их число не входят. Если у Москвы война пойдет не по плану, то все они сделают вид, что ни о чем с ней не договаривались, а Пекин и Пхеньян могут и вовсе сменить позицию, как Италия в первой мировой войне.

Это и другие обстоятельства ставят часть кремлевских перед выводом, что любимое слово Лаврова – госпереворот, предпочтительней, чем третья мировая война. Профессор Соловей, отображая их точку зрения, вторую неделю после думских выборов «щебечет» о том, что Запад дал Кремлю срок до глубокой осени для начала обещанного транзита власти. Если транзит не начнется, то непризнание думских выборов приобретет не только юридическое, но и практическое оформление.

Судя по тому, что в Кремле передумали заводить не только его в Госдуму, но и писателя Захара Прилепина вынудили в нее не идти, а идти учиться в школу губернаторов, то создается скамейка запасных игроков из числа якобы не сотрудничавших с режимом Путина деятелей. Кремль еще до выборов создал толстый слой разных «борцов с режимом» и продолжает пополнять его показушными притеснениями членов КПРФ и разных «левеньких», вроде Бориса Кагарлицкого, получившего 10 суток СИЗО, как раннее профессор Соловей. Чем толще слой таких «борцов» и «жертв» режима, тем менее постановочно будет выглядеть переворот и легче делать кадровые назначения после него. Слой уже достаточно «жирный».

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