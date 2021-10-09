В Беларуси сравнили эффективность «Спутника» и китайской вакцины 12 9.10.2021, 12:06

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Медики заявляют, что вакцинация в стране идет слишком медленно.

Нынешние темпы вакцинирования недостаточны. Летом этого года люди прививались охотнее, чем сейчас. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Светлана Ермак, пишет «Минск-Новости».

Главный санитарный врач рассказала, что нынешние темпы вакцинирования недостаточны. В июне-июле 2021-го процесс шел более активно, чем сейчас. Медики обеспокоены таким развитием ситуации, поскольку коронавирусную инфекцию люди стали переносить тяжелее и чаще попадают не просто на больничную койку, а в реанимацию.

— Статистика показывает, что заболевание легче переносят те, кто сделал прививку, в отличие от тех, кто отказался, — подчеркнула специалист. — Наиболее действенная вакцина — «Спутник V». Ее эффективность более 93%, и это доказано исследованиями популяционного иммунитета, которые уже дважды проходили в Минске. Они проводились научно-исследовательским институтом России. Китайская вакцина имеет эффективность 70−75%. «Спутник Лайт» однокомпонентная и предназначена для молодого населения в возрасте от 18 до 23 лет. После нее иммунитет формируется на срок до 6 месяцев, а после двухкомпонентных инъекций — на более длительный.

Светлана Ермак также напомнила, что в столице можно привиться в 39 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 10 стационарах, 30 торговых центрах, пунктах вакцинации на некоторых станциях метрополитена. В некоторых организациях можно даже записаться онлайн на определенное время.

Напомним, по последним данным Минздрава в Минске вакцинировались более 381,4 тысяч человек. 14 сентября Минздрав сообщал, что в Беларусь пришла очередная волна COVID-19. С 23 августа в Беларуси ежедневно фиксируется более 1000 случаев заражения коронавирусом. 2 октября был побит антирекорд по количеству выявленных зараженных коронавирусом: 1998 человек. А 1 октября зафиксировали печальный рекорд по числу умерших за сутки пациентов с COVID-19 — 16 человек.

В настоящее время в Беларуси для лечения пациентов с коронавирусом отдали треть всех коек.

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