Журналисткам «Белсата» заочно вручили премию «За свободу и будущее в СМИ»
- 9.10.2021, 12:35
Церемония прошла в немецком Лейпциге.
Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова заочно получили премию «За свободу и будущее в СМИ». Церемония прошла в немецком Лейпциге 8 октября.
Медиафонд Sparkasse Leipzig ежегодно присуждает премию «За свободу и будущее в СМИ» в память о мирной революции, которая прошла в Восточной Германии в 1989 году. Премия присуждается журналистам, издателям и медиа, которые привержены делу защиты и расширения свободы прессы и при этом демонстрируют готовность идти на риск, мужество и твердую веру в демократию.
В церемонии приняла участие лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.