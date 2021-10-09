Журналисткам «Белсата» заочно вручили премию «За свободу и будущее в СМИ» 9.10.2021, 12:35

Церемония прошла в немецком Лейпциге.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова заочно получили премию «За свободу и будущее в СМИ». Церемония прошла в немецком Лейпциге 8 октября.

Медиафонд Sparkasse Leipzig ежегодно присуждает премию «За свободу и будущее в СМИ» в память о мирной революции, которая прошла в Восточной Германии в 1989 году. Премия присуждается журналистам, издателям и медиа, которые привержены делу защиты и расширения свободы прессы и при этом демонстрируют готовность идти на риск, мужество и твердую веру в демократию.

В церемонии приняла участие лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

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