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Журналисткам «Белсата» заочно вручили премию «За свободу и будущее в СМИ»

  • 9.10.2021, 12:35
Журналисткам «Белсата» заочно вручили премию «За свободу и будущее в СМИ»

Церемония прошла в немецком Лейпциге.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова заочно получили премию «За свободу и будущее в СМИ». Церемония прошла в немецком Лейпциге 8 октября.

Медиафонд Sparkasse Leipzig ежегодно присуждает премию «За свободу и будущее в СМИ» в память о мирной революции, которая прошла в Восточной Германии в 1989 году. Премия присуждается журналистам, издателям и медиа, которые привержены делу защиты и расширения свободы прессы и при этом демонстрируют готовность идти на риск, мужество и твердую веру в демократию.

В церемонии приняла участие лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

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