В Facebook, Instagram и WhatsApp снова случился сбой 9.10.2021, 12:38

В чем причина?

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp 8 октября случился второй за неделю крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы, сообщает «Гордон»

Проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp начались примерно в 21.20 и продолжались до полуночи.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Жалобы поступали из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступала и из Украины.

Компания Facebook в Twitter сообщила, что знает о новых сбоях в работе своих продуктов.

«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства», – заявили в службе поддержки.

Спустя несколько часов Facebook сообщила, что все неполадки были устранены.

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