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В Facebook, Instagram и WhatsApp снова случился сбой

  • 9.10.2021, 12:38
В Facebook, Instagram и WhatsApp снова случился сбой

В чем причина?

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp 8 октября случился второй за неделю крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы, сообщает «Гордон»

Проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp начались примерно в 21.20 и продолжались до полуночи.

Жалобы поступали из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступала и из Украины.

Компания Facebook в Twitter сообщила, что знает о новых сбоях в работе своих продуктов.

«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства», – заявили в службе поддержки.

Спустя несколько часов Facebook сообщила, что все неполадки были устранены.

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