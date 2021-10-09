Бизнесмен Кнырович об игре сборной Беларуси и Эстонии: Красотища! Так и должно быть 9.10.2021, 12:39

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Фото: tut.by

Все изменилось с 2020 года.

Бизнесмен Александр Кнырович поделился мнением о поражении сборной Беларуси в матче с Эстонией (0:2).

«Кто проживает на дне океана?

Я – спортивный болельщик. Долгие годы и искренне болел за беларусские сборные, отдельные клубы – БАТЭ в Европе, «Цмоки» – в ВТБ, «Динамо» – в КХЛ. Бездна позитивных эмоций и до сих пор щекочущих воспоминаний.

А потом настал 2020-й... и все изменилось.

Сегодня я испытываю прямо противоположные чувства. Искренне болею против «Динамо» (в котором уже 12 легионеров, ну-ну...). Ни грамма не переживаю за никакущие «Цмоки», соболезную БАТЭ.

И вот – снова футбол. Сборная.

Славные были времена. Малофеевское «Динамо» 82. А потом – поколение Глеба, Кутузова, Ромащенко. И Тимофей Калачев – человек-легенда, настоящий спортивный герой, которому целый Мауриньо, в знак уважения, руку пожимал после матча!

Все было. И закончилось.

И вот – они проиграли. Проиграли все, что могли проиграть. Проиграли Эстонии и теперь, со 100% вероятностью займут последнее место в группе. Красотища!

Так и должно быть. Не время для праздников. Поздравляю!», – написал Кнырович.

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