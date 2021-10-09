«В бой!»: как кибер-партизаны наносят неожиданные удары по режиму 9.10.2021, 13:16

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Группа выросла из маленького костяка админов.

Уже к сентябрю 2020 года в Беларуси начали появляться не спонтанные группы сопротивления. Одна из них сложилась из айтишников. В последствии мы узнаем о них — это Кибер-Партизаны.

Группа выросла из маленького костяка админов. Постепенно к ним присоединились другие спецы из области IT. Но профессиональных хакеров среди них нет, пишет телеграм-канал МКБ.

— Всему приходилось учиться на ходу, — говорит один из киберов. — Взломами у нас занимаются, в основном, три-четыре партизана. Плюс, группа поддержки. Остальные люди занимаются разработкой приложений, сайтов, анализом и обработкой данных.

Как видим, людей не так много, чтобы за пару дней обработать все, что смогли добыть в ходе спецоперации и выложить самые сочные моменты в сеть.

Первую акцию киберы провели 3-го сентября 2020 года — взломали сайт управделами Лукашенко. На следующий день в список разыскиваемых на сайте лукашистского МВД добавили Лукашенко и Караева. 5-го сентября на сайте Торгово-промышленной палаты Кибер-Партизаны заявили о себе и оставили свои контакты. Но чтобы узнать мейл, надо было разгадать загадку. Кто решил, тот получил возможность связаться с киберами.

Такая деятельность не могла остаться незамеченной. Поэтому сообщество полностью анонимно.

— Режим не знает где нас искать и откуда поступит следующий удар. Мы не допускаем новых людей к данным и платформам через которые они могли бы нанести нам существенный ущерб.

У Кибер-Партизан есть несколько уровней доверия и доступа. Это не позволяет возможному кроту нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб. У режима есть специалисты, но партизаны владеют большим объемом информации, с помощью которой киберы смогли разработать методы вычисления чекистов. По итогу, лукашисты могут выполнять только те задачи, которые помогают борьбе с террористами.

Когда партизаны занимаются взломом закрытой сети, возникает много непредвиденных ситуаций.

— Это все равно, что приземлиться в городе, где ты никогда не был и о котором ты почти ничего не знаешь. И гугл-карты недоступны. Нужно изучать все улицы в этом городе, где что находится. Например, в Академии управления мы взломали внутреннюю сеть и бегали по улицам пока нас не обнаружили и выдворили. Тогда нам пришлось завоевать сеть заново. В результате, у нас получилось удалить все базы данных и сервера. Мы дважды это сделали, не смотря на то, что администрация знала, что мы там находимся.

Сейчас киберы целиком и полностью сосредоточены на свержении террористического режима. Но этим деятельность группы не закончится. Они уже готовят детальный план на стабилизацию Беларуси после победы.

— Как только будут проведены настоящие демократические выборы, только тогда можно будет сказать, что наши цели достигнуты.

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