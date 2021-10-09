«В холодине сидят и зубами стучат»: оккупанты оставили крымчан без тепла 1 9.10.2021, 13:18

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В этом году на полуострове похолодало раньше, чем обычно.

В Крыму без тепла остаются сотни больниц и детских садов. Замерзшие крымчане завалили жалобами чиновников, которые еще несколько дней назад отчитались о начале отопительного сезона. Российский глава Крыма Сергей Аксенов потребовал подать тепло с 7 октября. Крым.Реалии выяснили, что изменилось после этого и у кого больше шансов дождаться теплых батарей.

Отопительный сезон на полуострове в предыдущие годы начинался, как правило, в конце октября-начале ноября. Мягкий теплый крымский климат позволяет коммунальщикам экономить топливо до глубокой осени. Но в этом году в Крыму похолодало раньше, чем обычно. И крымские власти уже в начале октября заявили о старте отопительного сезона в социальных объектах, пообещав к 15 октября подать тепло и в жилые дома. Но спустя несколько дней выяснилось, что отопления дождались меньше половины школ, больниц и детских садов. А крымчане, которые мерзнут в своих домах, массово пишут жалобы чиновникам.

«Старики мерзнут, дети мерзнут»

Жалобы российским властям Крыма на отсутствие тепла в домах сыпятся с начала октября. Погода во многих регионах полуострова ухудшилась, заставив многих доставать обогреватели и теплые вещи.

«В домах симферопольцев холод. Температура на улице 10-12 градусов днем. Старики мерзнут, дети мерзнут. Холода пришли как всегда неожиданно для министра жилищного хозяйства Крыма Донца и мэра Симферополя Демидова. Мы платим за эту услугу исправно: кто-то круглогодично, другие – по счетчику – в месяцы подачи тепла. Дайте людям то, за что они платят. Количество случаев ковида растет, ОРВИ растет, впереди сезонный грипп. Дайте людям тепло», – пишет жительница Симферополя Елена Погорелец в группе «Обращения к главе Крыма Сергею Аксенову» в Facebook.

Сообщения о холодных буднях в условиях штормового предупреждения поступают из поселка Мирный под Евпаторией.

«Подача горячей воды в многоквартирные дома отключена в связи с опрессовкой отопительной системы. Тепла, естественно, тоже нет, ждут 11 октября. Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. В Мирном два многоквартирных дома, в которых не подведен газ. В итоге мы имеем на улице дневной максимум +13, сильный ветер. В доме нет отопления, горячей воды и возможности обогреться», – пишет местная жительница Елена Бударева.

Среди мерзнущих крымчан – бывший депутат российского горсовета Симферополя Степан Кискин. Он считает, что, затягивая с отопительным сезоном, чиновники «создают пространство» для вспышки сезонных заболеваний.

«Наш крымский министр ЖКХ Сергей Донец мог бы в честь такого дня включить центральное отопление в домах крымчан. Непонятно чего ждут. Люди начинают болеть острыми респираторными заболеваниями, а кто и ковидом. Симптомы те же, поди разбери, что у тебя. Для чего искусственным образом создается пространство для вспышки ОРВИ и COVID-19? Я подозреваю, что у министра ЖКХ Крыма дома тепло, а как быть тем, кто живет в малосемейках, хрущевках и в старых панельных домах? Что за коммунальное неравенство!» – заявил Степан Кискин.

Аксенов включает батареи

Министр ЖКХ российского правительства Крыма Сергей Донец, в свою очередь, ссылается на нормативы подачи тепла, которые предусматривают наличие соответствующей погоды в течение не менее трех дней. Он ссылается на то, что распоряжения о подаче тепла в дома должны поступить от местных властей.

«По какому принципу происходит этот процесс? Я созваниваюсь с руководителями Минздрава и Минобразования. Информация поступает от них. Как только отметка на градуснике ниже 18 градусов тепла (внутри помещений – КР), издается распоряжение, и мы начинаем включать котлы. Мы готовы включать котлы. Что касается учреждений, которые мы не включили, есть определенная техническая составляющая: когда на одной ветке находятся один детский сад и 25 многоквартирных домов, то просто включить детский сад технически невозможно», – поясняет он.

Начать подачу тепла включительно с жилыми домами с 7 октября потребовал Сергей Аксенов. Он подтверждает жалобы от крымчан на холод в домах и отсутствие тепла в детских садах и больницах. Хотя в них, по сообщениям чиновников, отопительный сезон должен был начаться еще несколько дней назад.

«Обращений очень много. В помещениях уже температура практически везде ниже 18 градусов. Включайте массово отопление. Детские сады, кардиологический диспансер в Симферополе, холод, все кашляют. Скворцово Симферопольского района, в детском саду температура 14-16 градусов. Там зуб на зуб не попадает», – заявил Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ 7 октября.

По информации Сергея Донца, из 397 детских садов Крыма отапливаются 214, из 519 школ теплом обеспечены 195, а из 119 больниц теплые батареи только в 47.

Сергей Аксенов распорядился провести служебные расследования по каждому случаю отсутствия тепла в социальных объектах, а также обеспечить теплом всех крымчан с 7 октября: «Погода холодная уже, сидеть маневрировать с погодой не надо, чтобы за это время у нас все померзли. Чтобы люди не ко мне обращались, понимая, что в холодине сидят и зубами стучат».

У кого теплее?

Но выполнили это распоряжение не все. После того, как российский глава Крыма в прямом эфире местного телевидения дал команду включать котельные, без тепла продолжают оставаться тысячи крымчан.

Оперативнее всех о процессе запуска тепла в жилые дома отчитались в российской администрации Феодосии. Там утверждают, что начали отапливать многоквартирные дома с утра 8 октября.

Власти Симферополя тоже заявили, что отопление в дома подадут 8 октября, обнародовав соответствующее распоряжение. Но начальник управления информационной политики администрации Андрей Черниченко уточнил: 7 и 8 октября продолжится подключение тепла в учреждения социальной сферы и только затем тепло поступит в жилой сектор.

В то же время в Керчи 7 октября только приступили к подготовке системы отопления города и проведению гидравлических испытаний на сетях, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. Только после этого, по его словам, планируется принять постановление о старте отопительного сезона и тепло, в первую очередь, поступит в социальные объекты, а затем в жилой фонд.

В Красноперекопске же распоряжение Сергея Аксенова не стало поводом для оперативной подачи тепла горожанам. 8 октября местные чиновники сообщили, что начало отопительного сезона в городе назначено на 11 октября.

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