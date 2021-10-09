Бастующие студенты: Мы остаемся солидарными со всеми рабочими и шахтерами 9.10.2021, 13:25

Стачку можно и повторить.

Ровно год назад студенты всей Беларуси выходили на акции солидарности с бастующими рабочими, сообщает телеграм-канал «Задзiночанне беларускіх студэнтаў».

10 октября 2020 мы вместе вышли на многочисленные акции в поддержку беларусских рабочих и шахтеров у стен БГУИР, БГУ, БГЭУ, МГЛУ, БГАИ, БГУКИ, БГТУ, БГМУ и других университетов.

В тот же вечер ОМОН жестко разогнал мирное чаепитие у общежитий на Петровщине: власти очень неудобно признавать то, что все социальные слои Беларуси едины в своем стремлении к свободе.

«Мы остаемся солидарными со всеми рабочими и шахтерами, которые оставались в стачке после осени 2020, и теми, кто продолжает сопротивление авторитарному режиму до сих пор. Как говорится, можем повторить», – заявил телеграм-канал.

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