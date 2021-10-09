Вклады белорусов пойдут на нужды государства? 9.10.2021, 13:32

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В финансах страны назревает «эффект домино».

В Беларуси хотят перекроить налоговую систему для малого бизнеса, при этом большинство предпринимателей окажется под угрозой закрытия. Также планируется разрешить вкладывать деньги вкладчиков в ценные бумаги Банка развития. Тем временем готовится новый пакет санкций. Как это все отразится на кошельках белорусов, специально для Myfin.by объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Малому бизнесу новые налоги

Самые крупные изменения налоговой системы коснуться индивидуальных предпринимателей и упрощенной системы налогообложения. Почему столько внимания малому бизнесу?

– Что касается ИП-шников, то их фактически выдавливают в другие организационно-правовые формы. Фактически им говорят: или становитесь юрлицом, которое сможет применять упрощенную систему и работать практически на прежних условиях, но с более сложной системой отчетности, которую не все потянут. Или переходите в самозанятые без возможности найма сотрудников. Или платите налоги по повышенной ставке.

С одной стороны, упрощенная система налогообложения – это костыль, который компенсировал малому бизнесу слишком высокую сложность действующей на тот момент системы бухгалтерского учета. С другой стороны, его нельзя сейчас убирать: отчётность все еще остается достаточно сложной для большинства предпринимателей. А тем, кто работал на УСН теперь придется открывать полноценное юрлицо с наймом бухгалтера или дополнительными тратами на его внештатное привлечение.

Получаем довольно спорное решение, которое негативно отразится на экономической активности, но не факт, что упадет собираемость налогов.

ИП, которые работают в высокодоходном сегменте, либо перейдут в самозанятые, либо откроют юрлицо – вряд ли кто-то из них захочет уходить из бизнеса. В итоге мы не увидим падения налоговых поступлений, но число субъектов малого бизнеса скорее всего снизится.

Одной из причин фактической отмены упрощенной системы налогообложения для ИП называлась борьба с уклонением от уплаты налогов. Но те, кто уклонялись, продолжат это делать, так как даже 16% им выгоднее платить, чем 35%+13% (ФСЗН плюс подоходный). Но государство сможет с них собрать больше налогов.

Вклады белорусов пойдут на нужды государства?

Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов разрешили хранить резервные средства не только на счетах Нацбанка, но и вкладываться в ценные бумаги Банка Развития. Это государственный банк, который инвестирует в крупные инфраструктурные проекты и национальные инвестиционные программы. К чему такие действия?

– Думаю, логика здесь следующая: инвестиционная активность в стране все еще низкая даже при не полностью работающих санкциях, а когда они включатся на полную, станет еще труднее. В то же время нужно искать новые источники роста: если даже на фоне бурного роста экспорта инвестиции минимальные, то что же будет дальше? Источники роста у нас традиционно ищутся в государственных инвестициях, а Банк Развития для них и был создан. Тут чиновники видят лежащие «бесполезным грузом»деньги, которые можно пустить в оборот – давайте их возьмем и удачно вложим.

Учитывая общую уязвимость финансовой системы, высокий уровень закредитованности и чувствительности к внешним шокам, а также то, что Банк Развития – некоммерческий банк и инвестирует в долгосрочные проекты, которые могут не показывать высокой рентабельности, или даже вовсе иметь околонулевую доходность, можно сказать, что это достаточно странный выбор для размещения вкладов Агентства. Ведь гарантирование вкладов подразумевает размещение средств в очень надежных и ликвидных инструментах.

Безусловно, Банк Развития может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны правительства. Однако это множит риски в финансовой системе. В случае финансового кризиса может оказаться так, что проблемы возникнут у крупного банка, понадобятся средства Агентства, а они проинвестированы Банком Развития в какие-нибудь госпредприятия, у которых на фоне кризиса тоже проблемы. И получим эффект домино.

Такой шаг конечно не увеличивает финансовую стабильность.

Новые санкции, старые риски

Новый 5-й пакет санкций готовятся ввести против Беларуси в конце октября. За это на днях проголосовал Европарламент. В этот пакет хотят добавить другие госбанки, ужесточить давление на Белтелеком и Беларуськалий, а также исключить возможность обхода санкций с помощью российских компаний. Чего ждать?

– Новые санкции – дополнительные риски для банковской системы. Мы видели неподтвержденную со стороны банка информацию, что Беларусбанк поставлен в уязвимое положение: предположительно есть ковенанты (юридические обязательства совершить какое-либо действие – прим. ред.) по займам, которые дают кредиторам право в случае санкций затребовать вернуть эти займы немедленно. Мы не знаем условия кредитных договоров у оставшихся белорусских госбанков, но можем ожидать подобные новости и по другим финансовым учреждениям. Финансовая система будет множить свои уязвимости.

Это не значит, что сразу после принятия нового пакета санкций наступит коллапс. Но мест, где тонко и растет напряжение будет становиться все больше.

Что касается калия, то благодаря американским санкциям его транзит через Клайпеду в конце декабря уже станет невозможным. Следом расширяются и европейские санкции. Смогут ли успеть перенаправить транзит на российские порты, пока неясно. Есть ряд проблем и с транспортировкой грузов до портов, и со свободными мощностями по перевалке белорусского калия в портах.

С одной стороны, не в восторге будут клиенты Беларуськалия от новых рисков работы с компанией, с другой стороны, цены на калий сейчас таковы, что Беларуськалий может перебить эти риски крупными скидками. В итоге, на мой взгляд, все будет зависеть от пропускных возможностей транспортной системы России.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

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