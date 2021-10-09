Опоздание к лауреату Телеграм-канал «Серпом По»

9.10.2021, 13:34

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Второй день Кремль в шоке.

Нобелевка мира... Муратову … «Новая газета» … Как?!

Пустили вчера пресс-Пескова с кислыми комментариями. Спросили про Путина. Когда, мол поздравит, прогремевшего на весь мир россиянина Муратова. Песков едва не взмолился – дайте мол, время с мыслями собраться. новость только подошла. Дескать, занят делами государственными или не осознал еще.

Уже и президент Байден из далекой Америки Муратова поздравил. А здесь главный руководитель все молчит, забился как мышь в бункерную нору и сидит тихо. Или бродит в одиночестве по многочисленным залам своих резиденций, думает о чем-то.

Эх, не так надо было!

Как только прогремела новость из Осло, сей же час Пескова из приемной: «А ну-ка, братец, дай мне телефон Муратова!». Первым должен был позвонить, поздравить.

А дальше вот как – прием в честь Муратова в Кремле, собрать всех своих, «излюбленную тысячу» – по левую руку царство, по правую духовные. Все при орденах, мужчины во фраках, дамы в открытых платьях, дорожка красная к золотым воротам ведущая – по ней идет смущенный Муратов.

Потешный караул открывает золотые ворота – оттуда выходит Сам с сиянием на лице и, раскинув руки, шагами Командора по могильным плитам, направляется к Муратову. Обнимает. Трижды, по русскому обычаю, целует в щеки.

На лицах присутствующих умиление. Лавров надел на хмурое лицо улыбку. Шойгу хлопает в ладоши. Мединский расплылся маслом по сковородке. Криво усмехается Кадыров, чешет бороду.

А главный ставит Муратова по левую руку, говорит торжественное слово, вручает звезду Героя, ордер на квартиру, ключи от машины. Прилюдно дает Муратову свой прямой номер и просит звонить в случае чего в любое время. И вечером в честь Муратова салют.

Вот так надо отмечать! Не дуться.

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