Премьер Японии: Мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса 9.10.2021, 13:55

Заявление прозвучало на следующий день после разговора с Путиным.

Мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора, касающегося Курильских островов. Об этом заявил 8 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, отмечает NHK (перевод – «Гордон»).

Новый японский премьер подчеркнул, что мирного договора с Россией не будет без решения вопроса о четырех контролируемых Россией островах, на которые претендует Япония.

Также он добавил, что будет стремиться развивать отношения между Японией и Россией.

Такое заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора между Кисидой и российским президентом Владимиром Путиным, о котором сообщала пресс-служба японского правительства. В ходе беседы, по словам Кисиды, Путин подтвердил, что будет работать над переговорами по мирному договору на основе соглашений между двумя странами, в том числе соглашения в Сингапуре в 2018 году.

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