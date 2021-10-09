Врач Саакашвили рассказал о состоянии политика 1 9.10.2021, 14:10

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Экс-президент Грузии пьет соки, но пищу по-прежнему не принимает.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку в тюрьме, начал принимать натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты он уже не может.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на личного врача политика Николоза Кипшидзе, который сегодня посетил Саакашвили в пенитенциарном учреждении.

«Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег», — сказал Кипшидзе.

Подтвердить распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный экс-президент также ест мед, Кипшидзе не смог.

«Про мед не спрашивал, но у него нет денег, какой там мед», — заявил он.

Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан.

«Сок уже выпил, одну бутылку. Больше у него нет», — добавил он.

Сегодня Кипшидзе провел консультации с главным врачом пенитенциарного учреждения. Кроме того, по его словам, экс-президенту были проведены «рутинные исследования», такие как общий анализ крови. Кипшидзе указал, что результаты исследований оказались «не очень обнадеживающими», поскольку по некоторым параметрам существует риск развития анемии. Тем не менее, на данный момент политик чувствует себя хорошо.

«Если вы увидите его, и не заметите, что человек голодает. В весе сбросил», — подчеркнул Кипшидзе.

Возвращение и задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором указал, что находится в Батуми.

Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.

Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «различными возможностями».

Адвокат Георгий Чивиашвили предположил, что Саакашили откажется от экстрадиции в Украину.

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