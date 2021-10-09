Что произойдет с организмом, если полностью отказаться от кофеина 2 9.10.2021, 14:25

6,244

Через день, неделю, месяц и полгода.

Если привязанность к кофе превратилась во что‑то нездоровое или же вы чувствуете, что кофеин плохо влияет на ваше самочувствие, можно попробовать от него отказаться. В качестве меры предосторожности не забудьте посоветоваться с врачом — серьезные и резкие изменения в образе жизни способны навредить.

Рассказываем, что может ждать вас после отказа от кофеина, пишет lifehacker.ru.

Через день

Первые два дня — самые тяжелые. Вероятно, организм немного взбунтуется, когда не получит привычную дозу.

Скорее всего, вы будете чувствовать усталость — лишь потому, что вам не хватает того возбуждающего чувства, которое обычно появляется спустя 20 минут после выпитой чашки кофе.

По данным Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса, каждый второй из тех, кто совсем недавно отказался от кофе, жалуется на раздражительность, потерю концентрации, головную боль. Также могут появиться запоры, бессонница и головокружение.

Чтобы облегчить процесс, не отказывайтесь от кофеина резко и сразу. Если очень захочется, позвольте себе несколько глотков любимого напитка. Это поможет пережить самые сложные дни.

Через неделю

Чаще всего головная боль, бессонница и другие побочные эффекты исчезают в течение 72 часов. Но скорость, с которой организм привыкает жить без кофеина, индивидуальна. Она зависит от личных особенностей и количества кофе, которое вы привыкли пить ежедневно.

Однако, скорее всего, через неделю любой физический дискомфорт должен уйти.

Через месяц

Потребуется примерно 30 дней, чтобы организм попрощался с кофеином как стимулятором нервной системы. По этой причине у некоторых людей временно снизится мышечная активность. В том числе стенок кишечника — поэтому могут вернуться запоры.

При запоре пейте больше жидкости, ешьте богатые клетчаткой продукты и старайтесь активнее двигаться.

Этот побочный эффект появится не у всех. Зато у большинства организм начнет восстанавливать аденозиновые рецепторы до их первоначального уровня — раньше их блокировал кофеин. В результате вернется чувствительность к аденозину — веществу, которое сигнализирует об усталости.

Это необходимость: организму нужно восстанавливать силы. Аденозин сообщает мозгу о недостатке энергии, после чего уменьшается частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление, а человека начинает клонить в сон. Благодаря аденозиновым рецепторам вы будете лучше чувствовать потребности организма и будете отдыхать, когда это необходимо.

Через полгода

Когда кофеин перестанет искусственно стимулировать ваше тело, организм вспомнит, как подстегивать активность естественным путем. Так, в мозге увеличится количество рецепторов, которые при необходимости будут заставлять надпочечники производить больше адреналина.

Сон, психическое здоровье, пищеварение вернутся к состоянию, в котором были до того, как вы подсели на кофеин.

Помните, что на процесс восстановления могут повлиять возраст, вес, лекарства, которые вы принимаете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».