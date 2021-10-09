Мнение: Кремль держит топор за спиной Лукашенко 4 9.10.2021, 14:46

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Информация об этом распространяется в силовом корпусе.

Лукашенко по-прежнему старается установить контакты с Западом через "бывших" и действующих функционеров из администрации. Запад на контакт не идет - выслушивает, но ничего не выполняет, пишет телеграм-канал CYNIC.

Западу Лукашенко продает свои антироссийские высказывания, блокировку газеты "Комсомольская правда".

Российской стороне Лукашенко продает конфликты на границе, мигрантский кейс, закрытие западных СМИ и западных НПО. К тому же он пытался продать России блокировку всех правозащитных организаций и стрельбу "холостыми".

"Друзья" из силового корпуса говорят, что не помогло. Кремль держит топор за спиной.

Теперь фальшивой игре не верит ни западная, ни восточная сторона. Так что торг, что шпагат уже не помогут - куртизанкам плохо идут усы.

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