Муратов — 2024 1 Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

9.10.2021, 15:07

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Он и внешне выглядит как богатырь, и биография у него достаточно убедительная.

Для кандидата в президенты Муратов слишком интеллигентен. В нормальной ситуации он бы выборы в России, скорее всего, не выиграл. В ситуации 2024 года, однако, в качестве кандидата от объединенной оппозиции он мог бы оказаться для Путина очень опасным конкурентом. На фоне изрядно поднадоевшей всем путинской брутальности интеллигентность Муратова будет выглядеть не столько недостатком, сколько достоинством. Как когда-то Путин взлетел благодаря контрасту с Ельциным, так теперь это может случиться с Муратовым.

Чтобы выиграть у Путина, его сопернику в первую очередь надо иметь минимальный антирейтинг и быть фигурой «консенсусного» типа. Массовый избиратель устал от того манихейского противостояния, в которую погружают российскую политику власти на пару с оппозицией. Людям страшно надоело бесконечно противопоставление одних групп граждан другим. В этом смысле Муратов, с его интеллигентностью, — как раз то, что нужно. Именно его манера соответствует тому, чего бессознательно жаждет массовый избиратель. К тому же он — «не политик», и таковым ему надо оставаться как можно дольше. Политикам нигде не доверяют, а уж в сегодняшней России особенно. В игру надо вступать в последний момент — желательно по зову общественности и как бы нехотя. Ну типа «обстоятельства вынуждают», «не могу больше смотреть на то, куда катится страна» и т.д.

Еще один немаловажный плюс Муратова заключается в том, что «слабаком» — а это в массовом сознании есть оборотная сторона «интеллигентности» — его никто не назовет. Он и внешне выглядит как русский богатырь, и биография у него достаточно убедительная. Руководить независимым СМИ в России — занятие точно не для слабых.

Ну и Нобелевка, конечно, — это тоже очень мощный фактор. Уже не надо доказывать, что ты тяжеловес.

А уж то, что Муратов прилагающиеся к премии деньги людям раздал, — вместо того, чтобы их себе забрать — так это вообще песня. Представляете? На фоне наших-то безустанно гребущих под себя элит?..

Вот такие мысли у меня в первом приближении появились. Потом подумаю, еще напишу.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

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