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Станислав Шушкевич прокомментировал бегство братьев Каричей из Беларуси

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  • 9.10.2021, 16:16
  • 21,224
Станислав Шушкевич прокомментировал бегство братьев Каричей из Беларуси

Любой бизнес рано или поздно вступить в конфликт с диктатором.

В сербских СМИ появилась информации о том, что братья Каричи были вынуждены спешно свернуть бизнес в Беларуси и покинуть страну.

Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, считает, что у бизнеса Каричей и Лукашенко разные интересы, а дружба в этом случае, увы, не помогла.

«В Беларуси все, кто не считает себя рабами Лукашенко и его банды, устраняются. Сколько убрали общественных организаций, запретили упоминать в учебниках и книгах Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, создали много других запретов. У нас государство – чисто государственный терроризм, когда силовые органы направлены против своих граждан. Если кто-то не попадает в подчинение, его либо устраняют, либо он сам понимает, что вынужден убираться из Беларуси, − подчеркнул Шушкевич. − Друзья тоже могут не вынести оскорбительного унижения, что нужно безропотно выполнять чьи-то поручения. У бизнеса всегда есть свои интересы, а здесь их интересы не совпадают с интересами банды, которая нами правит».

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