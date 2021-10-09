Польша показала, как белорусские пограничники подвозят мигрантов к границе на грузовике 3 9.10.2021, 15:24

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Фото: Getty Images

Видеофакт.

Польские пограничники опубликовали видео, на котором видно, что к зданию бывшего белорусского пограничного поста мигрантов привозят на грузовой машине. Поляки утверждают, что подвозом занимаются белорусские службы.

Видео снято с воздуха. На кадрах видно, что в нескольких метрах от государственной границы с Польшей на белорусской стороне около полузаброшенного здания бывшего пограничного поста стоит грузовой автомобиль темного цвета.

Służby białoruskie🇧🇾 podczas organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Cudzoziemcy zwożeni są do obiektów po byłej białoruskiej placówce granicznej. Tu czekają na dalsze instrukcje od służb.#zgranicy #PSGKuźnica pic.twitter.com/bi5XialnCl — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 9, 2021

Из кузова выходят люди, часть людей стоит около дома, еще несколько — около самой границы. Рядом с грузовиком находится человек в камуфляже.

Польская пограничная служба утверждает, что белорусские службы организуют для мигрантов нелегальный переход границы.

«Мигрантов свозят к зданиям бывшего белорусского погранпоста и здесь они ждут дальнейших инструкций от служб», — написано в сообщении польской пограничной службы.

Миграционный кризис

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей. Например, в 2021 году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а в 2020 — 74 нелегальных мигранта.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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