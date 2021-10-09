В Турции задержали шпиона с российским паспортом 9.10.2021, 15:30

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Он входил в состав группы из шести человек.

Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, как минимум у одного из задержанных найден российский паспорт.

По данным газеты Habertürk, операция по задержанию проводилась по двум адресам в Анталии и по трём в Стамбуле. У подозреваемых изъяты три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, патроны к ним и к другому оружию. Предполагается, что они готовили вооружённые нападения.

На фотографии, распространённом Habertürk, видно, что у одного из задержанных изъят российский загранпаспорт. Турецкие власти пока что не сообщали о национальности подозреваемых.

В 2016 году в Турции по подозрению в убийстве были задержаны россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству на территории страны семерых чеченцев — сторонников независимости республики.

Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. В 2018 году россияне были выданы на родину. Предположительно — в обмен на помилование осуждённых в аннексированном Крыму сопредседателей признанного в России экстремистской организацией Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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