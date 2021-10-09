На станцию техосмотра белорусы теперь могут не ехать 9 9.10.2021, 15:39

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И вот почему.

Нет, техосмотр в Беларуси не отменили. Просто для его прохождения теперь вовсе не обязательно самому посещать диагностическую станцию. Как говорится, любой каприз за ваши деньги, пишет abw.by.

УП "Белтехосмотр" ввело новую услугу "Комфортный техосмотр". Она включает в себя прохождение контрольно-диагностических работ транспортного средства и получение разрешения на его допуск к участию в дорожном движении без участия владельца. Как следует из информации на сайте "Белтехосмотр", услугу начали оказывать в Минске с 6 октября и только на одной диагностической станции.

Как отметили на предприятии, услуга введена "с целью создания комфортных условий заказчикам, в том числе экономии их времени". Правда, воспользоваться ею можно только на одной станции: проведение контрольно-диагностических работ и выполнение административных процедур осуществляются на базе диагностической станции УП "Белтехосмотр" №210 (г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13). Есть и условия: услуга доступна для легковых автомобилей физлиц, проживающих в Минске, которые имеют страховой полис АвтоКАСКО.

Какова цена? Прямо скажем, не дешево. "Комфортный техосмотр", исходя из информации сайта "Белтехосмотр", обойдется в 195 рублей. Причем в стоимость не включены платежи за разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и проведение контрольно-диагностических работ (оплачиваются отдельно).

Для получения услуги автовладельцу необходимо направить на электронную почту info@gto.by заявку, в которой указать марку и модель транспортного средства, его регистрационный знак, дату, время и место передачи транспортного средства представителю УП "Белтехосмотр", а также номер телефона заказчика для обратной связи (в теме письма просят указывать название услуги "Комфортный техосмотр"). После обработки заявки с желающими таким способом пройти ТО свяжется специалист предприятия.

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