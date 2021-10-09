На границе Литвы задержан один из крупнейших грузов контрабанды из Беларуси 4 9.10.2021, 16:01

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Контрабанду оценили в 2,7 миллиона евро.

В криминальной службе таможни начато досудебное расследование по факту задержанной во вторник, 5 октября, контрабанды. Таможенники поста Лаворишкес, осмотрев грузовик, прибывший из Беларуси, обнаружили в нем, по предварительным данным, около 750 тысяч пачек сигарет, пишет zerkalo.io.

Грузовой автомобиль MAN, прибывший из Беларуси во вторник, таможенники Лаворишкского пункта контроля проверили с помощью рентгеновской системы контроля. В мешках с древесными гранулами они обнаружили пачки сигарет. При последующем досмотре выяснилось, что большая часть полуприцепа была зашита деревянной доской, а все пространство за ней также было забито коробками сигарет.

По предварительным данным, на этом грузовике перевозилось около 1500 коробок (750 тысяч пачек) белорусских сигарет Fest, стоимость которых с учетом налогов составляет 2, 737 млн евро.

Фура и контрабанда задержаны, начато досудебное расследование по факту контрабанды.

Какие крупные партии контрабандных сигарет фиксировали на белорусско-литовской границе в этом году

29 апреля 2021 года на пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный с белорусским «Каменным Логом»). Белорусскую фуру с грузом древесных плит отправили на таможенный досмотр, но там она так и не появилась. Машину обнаружили брошенной с ключами в замке зажигания, а водитель скрылся. Стоимость обнаруженной контрабанды оценили в 2,4 миллиона евро.

В авто, которое прибыло на пункт пропуска «Шальчининкай» 17 апреля 2021 года обнаружилось более полумиллиона пачек сигарет из Беларуси на сумму 1,73 миллиона евро, спрятанных в тайниках в ДСП-панелях, которые еще называют «гробами». Подозрение таможенников вызвал звук, который можно было услышать при постукивании по грузу — создавалось впечатление, что там есть полости. Примечательно, что за два дня до этого на погранпереходе «Райгардас» при аналогичных обстоятельствах задержали фуру из Беларуси, которая перевозила 400 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью 1,39 миллиона евро.

Еще одну крупную партию обнаружили 3 марта на погранпереходе «Райгардас», и вновь тайники были оборудованы в «грузе» пиломатериалов, который, по заверениям водителя, он вез в Эстонию. Всего нашли 320 тысяч пачек стоимостью более миллиона евро.

А буквально накануне литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» в одном из грузовиков, следовавших из Беларуси, нашли партию контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млн евро.

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