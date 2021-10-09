Что посмотреть и чему удивиться в Ивацевичах? 9.10.2021, 16:33

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Вариант интересного путешествия на один день.

Сегодня мы посетим город, у которого много общего с Барановичами. Это соседние Ивацевичи, пишет журналист барановичского сайта intex-press.by Никита Пастухов.

Оба населенных пункта разрослись благодаря железнодорожным станциям на линии Москва-Брест, у обоих в центре застройка типичного советского райцентра, и там и там есть Ледовые дворцы.

Как добраться

Идеальный вариант на электричке – дешево и близко. Для тех же, кто после Ивацевичей поедет полюбоваться на Косовский замок (15 км от Ивацевичей), то отличный вариант — автомобиль.

Что посмотреть

Развитие Ивацевичей (как и Барановичей) связанно с развитием железной дороги. Однако сам населенный пункт известен ещё с начала 16 века. Фальварак Ивацевичи впервые упоминается в метриках Великого Княжества Литовского в 1519 году.

Следующей значимой вехой в истории Ивацевичей можно считать 1871 год, когда в связи с прокладкой железной дороги Москва-Брест и строительством ж/д станции, рядом с фальварком Ивацевичи возникло поселение, которое в 1966 году, уже за советским временем, получило статус города. Поэтому внешний вид города и его центральных улиц создан по советской классике: памятник Ленину, универмаг, исполком.

Но есть в Ивацевичах и настоящие исторические памятники. В первую очередь стоит посмотреть дворец панов Юндзилов, которые владели имением Ивацевичи с 1654 года. Дворец построен в конце 18 века в стиле классицизма. В настоящий момент здание находится в собственности Ивацевичской районной больницы, но днём любой желающий может пройти и полюбоваться на былое величие фальварка.

Где-то между вокзалом и дворцом Юндзилов находится памятный камень в честь основания Ивацевичей.

Издалека в городе видны купола православной церкви иконы Божией Матери «Державная», которая была построена в 1990-х. Храм возвышается над одноэтажной застройкой и поражает своим масштабом, тем более для такого небольшого городка. И на звоннице это храма, в 2006 году установлен самый большой в Беларуси колокол. Его вес две тонны, а высота и диаметр — около 1,5 метра.

Так же в Ивацевичах есть и “навазбудаваны” костел святых Петра и Павла, строительство которого началось в 2000 году и завершилось в 2006.

В одном районе с костелом разместились и главные спортивные объекты Ивацевичей: новенькая “Кленовка-Арена”, Ледовый и водный дворцы.

Сразу за водным дворцом находится Шибельная гора. Во время национально-освободительного восстания 1863-64 годов под руководством Кастуся Кaлиновского, российские власти повесили здесь 20 участников восстания. Шыбенiца – по-белоруски виселица, поэтому местные люди так и назвали эту гору. Сейчас здесь установлено несколько деревянных крестов в память о погибших повстанцах.

Недалеко от креста находится еще одна достопримечательность Ивацевичей – триангуляционный пункт Дуга Струве. Геодезическая дуга Струве – состоит из 265 таких пунктов, которые протянулись более чем на 2820 километров от города Хаммерфест (Норвегия) до побережья Чёрного моря. Измерение проводилось с целью определения параметров Земли, её формы и размера. Она названа по имени главного руководителя проекта российского астронома Фридриха Георга Вильгельма Струве. Строительство Дуги было начато в 1816 году и продолжалось в течение сорока лет. Ныне Дуга является одним из важных памятников достижения науки, и представляет определенный туристический интерес.

Также в Ивацевичах есть несколько памятников советского и современного периода. Здесь кроме банального Ленина, есть и памятник-маяк в честь уроженцев Беларуси, которые служили в военно-морском флоте, и памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и даже памятник бородатой неясыти, очень редкой птичке, которая живет в окрестностях Ивацевичей.

Где перекусить

Как мы уже упоминали, район вокзала – основное место, где вы можете насладится местным фаст-фудом. Да и любителям “котлетки с пюрешкой”, найти где их поесть в Ивацевичах не составит труда.

Где зачекиниться в «Инстаграм»

Дворец Юндзилов, Дуга Струве, Ивацевичские краевиды – интересные локации для фото в ваших социальных сетях.

Итог

Ивацевичи – городок, где провинциальная современность глубоко внутри скрывает в себе “фальваркавую гiсторыю’. И это создает свой колорит, который нужно найти и почувствовать.

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