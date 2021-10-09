Восемь правил забастовочного клуба в Беларуси 9.10.2021, 16:46

Бастовать могут все: учитель, врач, водитель, айтишник, электрик, продавец, шахтер. Все.

8 правил забастовочного клуба в Беларуси опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».

Первое правило клуба: помните, что вы – не кормовая база.

Второе правило клуба: помните, что в стране, где не до законов, забастовки по закону быть не может.

Третье правило клуба: помните, что других рабочих у хунты нет.

Четвертое правило клуба: помните, что бастовать могут все: учитель, врач, водитель, айтишник, электрик, продавец, шахтер. Все.

Пятое правило клуба: выбирайте безопасные методы забастовки, но помните, что отсидеть за убеждения – это не грех.

Шестое правило клуба: забастовка продолжается столько, сколько потребуется.

Седьмое правило клуба: забастовка окончена, если хунта потеряла сознание, бежит из страны и начинает переговоры о передаче власти. Не верим, когда она притворяется, как раньше или пытается измором и обманом победить.

Восьмое и последнее правило клуба: каждый, кому небезразлична судьба Беларуси, обязан участвовать в забастовке.

Жыве Беларусь!

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