Восемь правил забастовочного клуба в Беларуси
- 9.10.2021, 16:46
Бастовать могут все: учитель, врач, водитель, айтишник, электрик, продавец, шахтер. Все.
8 правил забастовочного клуба в Беларуси опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».
Первое правило клуба: помните, что вы – не кормовая база.
Второе правило клуба: помните, что в стране, где не до законов, забастовки по закону быть не может.
Третье правило клуба: помните, что других рабочих у хунты нет.
Четвертое правило клуба: помните, что бастовать могут все: учитель, врач, водитель, айтишник, электрик, продавец, шахтер. Все.
Пятое правило клуба: выбирайте безопасные методы забастовки, но помните, что отсидеть за убеждения – это не грех.
Шестое правило клуба: забастовка продолжается столько, сколько потребуется.
Седьмое правило клуба: забастовка окончена, если хунта потеряла сознание, бежит из страны и начинает переговоры о передаче власти. Не верим, когда она притворяется, как раньше или пытается измором и обманом победить.
Восьмое и последнее правило клуба: каждый, кому небезразлична судьба Беларуси, обязан участвовать в забастовке.
Жыве Беларусь!