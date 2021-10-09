В Беларуси массово болеют школьники и учителя 2 9.10.2021, 16:57

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На фоне этого Министерство образования отмахивается от удаленного обучения.

Несмотря на значительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Беларуси, многие школы не только не вводят удаленное обучение, но и пренебрегают всеми возможными мерами по недопущению распространения болезни, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Например, в брестской школе для учителей разработали специальную памятку, как отчитываться правильно. Таким образом администрация, скорее всего, решила манипулировать статистикой, но тогда странно выглядит другое её решение. При наличии большого количества входных дверей директор дала указание входить только в одну. А это почти 1000 детей одновременно.

В Кричеве дети продолжают ходить в школу, несмотря на большое количество заболевших учеников и учителей.

«Дети учатся в школе №1. Учителя болеют, дети тоже ходят с кашлем, но тесты у них не берут, а от перевода на дистанционку только отмахиваются. Среди родителей тоже много заболевших, но хватает тех, кому просто все равно, и они ведут свое чадо в школу».

В Минске даже руководство гимназии понимает проблему, но достучаться до так называемого Минобра у нее не получается.

«Администрация нашей гимназии говорит, что много раз обращалась в Министерство по поводу дистанционного обучения, но в ответ - «Тишина»… Многие учителя болеют, постоянные замены, но до этого никому нет дела- геноцид, одним словом».

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