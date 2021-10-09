Какие дачи рядом с озером и лесом продаются возле Минска 9.10.2021, 17:16

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Интересные варианты в деревне Бузуны.

За последние пару лет realt.by объездил несколько десятков дачных массивов под Минском. В этот раз журналисты выдвинулись под Раков, к деревне Бузуны. Смотрели по карте, какие дачи могут оказаться интересными: чтобы и лес был рядом, и озеро, пригодное для купания в жаркие дни. Ближе всего к большому озеру (безымянному, окруженному лесом) оказались два садоводческих товарищества - «Лада-А» и «Зеленый Дол».

Лада-А: у вас соревнование в аккуратности?

Начали с Лада-А, перетекающего в «Мостовик. Это журналисты поняли по объявлениям, поскольку никаких дополнительных табличек не обнаружили даже на въезде. Эти дачи со всех сторон окружены старым смешанным лесом с преобладанием сосен.

Тишина тут идеальная. Центральная улица — не широкая и наезженная, отходящие от нее короткие проезды упираются в лес и так редко используются, что на половине нет колеи — все под травой.

Общее ощущение от дач — тут проходит какое-то соревнование «у кого дача опрятней». Все дома, пусть и не новые, аккуратные и соразмерные наделам. Все участки (а они тут крохотные, по 4−6 соток) — ухоженные, заборы — прозрачные. Доминирующий цвет для фасадов и фронтонов — желтый. Ни бумажки, ни пакетика на дорожках. Никакой скученности. Никакой заброшки. Такого «мимимишного» дачного массива мы еще не встречали.

Разговорились с 86-летним дачником. Мужчина рассказал, что участки выдавали 40 лет назад работникам Автомототехники и мостостроевцам. Из благ — сезонная вода. Вода артезианская. Раньше для питья брали ее и на участке, но сейчас трубы доставляют с ней ржавчину. Поэтому «ходим за питьевой под водокачку — там вода шикарная».

Летом два раза в неделю сюда добирается автолавка. Телефоны ее развешены на стендах — можно что-то заказать, если ассортимент не устраивает.

Из общей дачной архитектурной картины выбивается замок оборонительного типа на сдвоенном участке. Он обитаем. И недавно отреставрирован. Увы, хозяев не застали, хотя явно они приезжают сюда на выходные.

Осмотрели образцовое СТ, идем через лес смотреть озеро. По словам дачников, в нем купаются летом не только обитатели ближайших дач, но и прознавшие о водоеме минчане.

Зеленый Дол: лучшее — ближе к озеру

Дачи Зеленый Дол уже не полностью в лесу — часть из них примыкает к коттеджной застройке деревни Бузуны. Массив большой, и тут уже нет такой «мимимишности». Холмистый рельеф, на вершине холма — строения разной степени новизны и ухоженности. Но чем ближе к перелеску, за которым озеро, тем добротней дачные дома и тем интенсивней работы по превращению их в загородные резиденции.

Впрочем, тут тоже минимум желающих жить зимой — товарищество не газифицировано. Из плюсов — магазин на въезде. И хорошая транспортная связь с Минском — в саму деревню Бузуны ходят маршрутки, автобусы, а от нее — с километр хода до дач. Близость к трассам создает и минус — идеальной тишины тут не бывает.

Участки тут по 4−6 соток, но дома побольше, чем в Ладе. И довольно много теплиц, грядок.

Похоже, дачи тут активно перепродавались — около четверти домов реконструированы в последние годы.

Почем тут дачи?

В Лада-А и Мостовике, судя по базе, предложений нет. Но еще летом было два предложения — щитовой двухэтажный дом на аккуратном участке за 10 тысяч в эквиваленте, одноэтажный из сруба — за 15. На эти цены и стоит ориентироваться, если решите скататься сюда на экскурсию. Ну, а председатель наверняка подскажет, что продается без рекламы.

В Зеленом Доле сейчас три предложения.

За эквивалент 17 тысячам долларов с «грандиозным торгом» предлагается «Бревенчатый дом (площадью 66 квадратных метра), обшитый сайдингом. Две жилые комнаты плюс кухня и веранда, мебель. Большой гараж с подвалом. Баня, хозпостройки, две теплицы из стекла. Плодоносящий сад, отличный плодородный грунт, участок 4.24 сотки. Отопление печное, баллонный газ, местная канализация, вода сезонная в доме, туалет на улице.

За 18,5 тысячи долларов в эквиваленте продается «Трехуровневая дача. 4 сотки в частной собственности и 2 сотки рядом с домом в пользовании под огород. Дом из кирпича, обшит сайдингом. Окна ПВХ. Первый уровень — цокольный этаж: оборудованный подвал с двумя помещениями. Второй уровень — 1 этаж: одна большая жилая комната, кухня и столовая. Комната поклеена обоями. Третий уровень — 2 этаж: также одна большая жилая комната, отделка — вагонка. Мебель остается по договоренности. Привозной баллон. Отопление печное. Вода заведена в дом — холодная сезонная. Санузел на улице. На участке есть кирпичный сарай, который можно переоборудовать и использовать на свое усмотрение. Участок огорожен хорошим забором».

Еще одно предложение — ухоженный дом из бруса, обложенного кирпичом. «Год постройки дома — 1996. Площадь дома 60 квадратных метров (гостиная-кухня, две жилые комнаты, балкон)».

Ухоженный участок 4,5 сотки в частной собственности огорожен забором из металлопрофиля. На участке имеется новая беседка, сарай, растут фруктовые деревья. Коммуникации: отопление — печное, вода — сезонная, туалет на улице. Хотят за дачу 25 тысяч долларов в эквиваленте.

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