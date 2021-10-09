Такого в Минске не было со времен войны, а в 2020-ом это случилось

Такого в Минске не было со времен войны, а в 2020-ом это случилось1
- 9.10.2021, 17:23
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В прошлом году впервые с 1939 года сократилось население Минска.
Население Беларуси устойчиво сокращалось с 1994 года. Но столица страны так же упорно прирастала новыми жителями. А вот в 2020 году население Минска внезапно уменьшилось.
Как пишет «Наша ніва», такие данные приводит официальный Белстат.
Так на конец 2018 года в Минске проживало 2 012 896 человек,
на конец 2019 года - 2 020 133 (+7 237),
на конец 2020 года-2 009 786 (-10 347).
Уменьшение численности населения Минска произошло впервые с 1939 года. Разумеется, если не считать времен Великой Отечественной войны. Хотя данные с 1941 по 1950 годы Белстат и не приводит.
Официальные власти никак не комментируют это явление. И вообще не упоминали об этом.
Главное, что мы знаем о 2020-м годе - коронавирус и выборы-2020, со всеми последствиями.