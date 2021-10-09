Такого в Минске не было со времен войны, а в 2020-ом это случилось 1 9.10.2021, 17:23

2,008

В прошлом году впервые с 1939 года сократилось население Минска.

Население Беларуси устойчиво сокращалось с 1994 года. Но столица страны так же упорно прирастала новыми жителями. А вот в 2020 году население Минска внезапно уменьшилось.

Как пишет «Наша ніва», такие данные приводит официальный Белстат.

Так на конец 2018 года в Минске проживало 2 012 896 человек,

на конец 2019 года - 2 020 133 (+7 237),

на конец 2020 года-2 009 786 (-10 347).

Уменьшение численности населения Минска произошло впервые с 1939 года. Разумеется, если не считать времен Великой Отечественной войны. Хотя данные с 1941 по 1950 годы Белстат и не приводит.

Официальные власти никак не комментируют это явление. И вообще не упоминали об этом.

Главное, что мы знаем о 2020-м годе - коронавирус и выборы-2020, со всеми последствиями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».