«СветлогорскХимволокно» прекращает продажу технического кислорода 1 9.10.2021, 17:56

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Весь кислород забирает больница.

Руководство «СветлогорскХимволокно» уведомило покупателей технического кислорода о том, что сейчас «весь выпускаемый объем кислорода поставляется на нужды Светлогорской районной больницы». Документом с «Радыё Свабода» поделились читатели.

«Согласно поручению Совета министров и письма концерна «Белнефтехим» об обеспечении под полную потребность организаций здравоохранения медицинским кислородом в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в настоящее время из-за вспышки коронавируса, ОАО «СветлогорскХимволокно» вынуждено весь выпускаемый объем кислорода поставлять для нужд Светлогорской ЦРБ и перейти в режим жесткой экономии расхода кислорода для технических целей», — говорится в письме за подписью генерального директора предприятия Василия Костюкевича.

Он просит покупателей «с пониманием отнестись к этой ситуации» и «на весь период эпидемии временно обратиться к другим производителям технического кислорода». В письме отмечается, что «СветлогорскХимволокно» готово по согласованию в экстренных аварийных случаях выделять не более 1-2 баллонов в день.

Не так давно читатели делились снимком, рассказывая: «Раньше в районную больницу привозили по 12 баллонов кислорода на маленьком микроавтобусе, сейчас — на грузовике, по 10 баллонов в четыре ряда».

На сайте «СветлогорскХимволокно» отмечается, что предприятие более 40 лет оказывает услуги по реализации технического и медицинского кислорода. 40-литровый баллон содержит 6 кубометров кислорода в газе. Для ингалятора с маской такого баллона хватит на несколько суток, для аппарата ИВЛ — на одни сутки.

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