В Берлине открыто расследование атаки звуковым оружием на дипломатов США 9.10.2021, 18:14

Организаторами атаки может выступать российская военная разведка ГРУ.

Берлинская полиция с августа ведёт расследование возможной атаки звуковым оружием на сотрудников расположенного в городе американского посольства. От неё могли пострадать несколько американцев в Германии и около 200 — в других странах.

У сотрудников посольства в Берлине отмечены симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает журнал Der Spiegel (перевод — svoboda.org).

Он назван так по первому зафиксированному случаю возможных атак. С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха.

Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами атаки может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет. Один из последних случаев возможного воздействия зафиксирован несколько недель назад — пострадавшим мог стать сотрудник ЦРУ, сопровождавший в поездке в Индию директора службы Уильяма Бёрнса, передаёт The New York Times.

Предположительно, синдром возникает после воздействия звуковым или микроволновым оружием. В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о выплате компенсаций пострадавшим от гаванского синдрома. Документ был поддержан в Конгрессе представителями Демократической и Республиканской партий.

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