Белорусы высмеяли назначение гребца главой хоккея 19 9.10.2021, 19:30

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«Клюшка или весло в руках – это уже дело техники».

Белхоккей, после отставки Дмитрия Баскова на целый месяц оставшийся без «крепкой руки хозяйственника», теперь может «дышать спокойно». Новым главой ФХБ стал олимпийский призер по гребле Александр Богданович. Человек с «политической закалкой», спортсмен не из хоккея, идеологически выверенный управленец – полное попадание под все критерии, озвученные в сентябре Лукашенко, пишет «Трибуна».

В твиттере такое развитие событий предсказывали еще 14 сентября.

На неопытность экс-гребца в хоккее пенять не стоит – толику своих знаний более молодому коллеге, похоже, уже передал глава АБФФ Владимир Базанов. Бывший военный также далеко не всю жизнь провел в футболе, а сейчас им с самым серьезным видом руководит.

Ну а в чем точно нельзя было сомневаться, так это в реакции на новость соцсетей – назначение обстебано с белoрусским размахом.

Беларуской федерацией хоккея будет управлять бывший гребец, потому что хоккей - это тоже спорт на воде, просто замёрзшей. — Gypsуnkov (@gypsynkov) October 8, 2021 Лукашенко назначил чемпиона по гребле Председателем федерации хоккея pic.twitter.com/IJcxp9mNVp — Чай з варэннем (@belteanews) October 8, 2021

В комментариях к новости в инсте тоже весело – можете смело туда залетать за настроением.

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