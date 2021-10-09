«Совсем скоро нас ждет общенациональная забастовка почтальонов»1
- 9.10.2021, 18:45
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Белорусы отказываются работать за копейки.
Телеграмм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) прокомментировал массовое увольнение работников почты под Минском:
- Тем временем в Тарасово, что под Минском, из почтового отделения увольняются все почтальоны. Все дело в том, что за зарплаты в 200-300 рублей дешевле дома посидеть. За такие деньги невозможно прожить.
Совсем скоро на постах всей страны общенациональная забастовка почтальонов?