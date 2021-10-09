Семь отличных сериалов, которые зацепят с первой серии 4 9.10.2021, 18:59

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Некоторые из этих сериалов прошли проверку временем.

Intex-press представляет подборку из семерки увлекательнейших сериалов, которые прошли проверку временем и захватывают с самой первой серии!

«Настоящий детектив»

8 серий (2014–2019)

IMDb: 8.9

В 1995 году в Луизиане происходит странное убийство девушки. Спустя 17 лет дело об убийстве повторно открывают, так как произошло похожее преступление. Дабы лучше продвинуться в расследовании, полиция решает допросить бывших детективов, которые работали над делом в 1995 году…

«Во все тяжкие»

62 серии (2008-2013)

IMDb: 9.4

Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.

«Чернобыль»

5 серий (2019)

IMDb: 9.4

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем, и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиной отправляют разобраться в происходящем на месте.

«Ганнибал»

3 сезона, 39 серий (2013–2015)

IMDb: 8.5

Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

«Твин Пикс»

3 сезона, 48 серий (1990-1991, 2017)

Рейтинг IMDb: 8.8

История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер, завёрнутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка.

«Карточный домик»

6 сезонов, 73 серии

Рейтинг: 8.7

Амбициозный конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его госсекретарём помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако после выборов глава администрации президента Линда Васкес сообщает Андервуду, что он не получит должность. Взбешенные предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на всё, чтобы отомстить новоиспечённому президенту.

«Футурама»

7 сезонов, 140 серий (1999–2013)

Рейтинг: 8.1

Курьер-лузер переносится в XXXI век и учится жить в мире космолетов и роботов. По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

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