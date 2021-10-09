В Беларуси ночью побит абсолютный рекорд холода за весь период метеонаблюдений 1 9.10.2021, 19:07

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В Минске пал антирекорд, державшийся с 1925 года.

В Беларуси обновился абсолютный температурный минимум ночи на 10 октября за весь период инструментальных метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Езерище на крайнем севере Витебской области воздух охладился до 6,6 градуса мороза. Прежний экстремум составлял 5,9 градуса ниже нуля (10 октября 2015 года в Орше).

В Минске пал антирекорд, державшийся с 1925 года: минус 3,6 градуса против минус 2,1.

Обновились также минимумы ночи на метеостанциях в Лынтупах — 4,7 градуса мороза (минус 3 в 2015 году), Березинском заповеднике — минус 4,2 (минус 2,7 в 1979-м), Бобруйске — минус 4,2 (минус 2,8 в 2010-м), Кличеве — минус 4,2 (минус 3,4 в 2015-м), Верхнедвинске — минус 3,7 (минус 3,6 в 1977-м), Нарочи — минус 2,8 (минус 2,4 в 2015-м), Ошмянах — минус 2,5 (минус 1,5 в 1986-м) и Лепеле — минус 2,5 (минус 2,4 в 1959-м). В Докшицах повторен антирекорд ночи 10 октября 2010 года (4,2 градуса мороза).

Ближайшей ночью вновь ожидаются заморозки до минус 6 градусов.

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