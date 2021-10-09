В Австрии требуют отставки канцлера Курца после обвинений в коррупции 2 9.10.2021, 19:17

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Hа вторник запланировали специальное заседание парламента, посвященное расследованию против Курца.

Руководство австрийской партии "Зеленые" требует отставки канцлера страны Себастьяна Курца после обысков в его офисе по подозрению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Об этом написала газета Der Standard 9 октября, пишет gordonua.com.

"Зеленые" предложили правящей Австрийской народной партии (ÖVP) замену Курцу. Депутаты считаю, что для такой должности подойдут вице-канцлер Вернер Коглер и лидер фракции "Зеленые" в парламенте Зигрид Маурер.

Кроме этого, "Зеленые" провели консультации по возможной отставке Курца с представителями Социал-демократической партии, Австрийской партией свободы и партии "Новая Австрия и Либеральный форум", отметила газета.

Также на вторник, 12 октября, запланировали специальное заседание парламента, посвященное расследованию против Курца и обыскам в канцелярии и штаб-квартире ÖVP. На нем Курцу могут выразить недоверие.

Сотрудники прокуратуры 6 октября обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру ÖVP. Кроме канцлера, под подозрение попали его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин и другие.

Чиновников подозревают в оплате опросов и заказных сообщениях в бульварной газете Österreich, в которых Курца "представили в хорошем свете".

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