Польские пограничники вновь заявили о ночных выстрелах со стороны Беларуси 4 9.10.2021, 19:22

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Синепалый обезумел.

В ночь с 8 на 9 октября на белорусской стороне в районе границы с Польшей снова были слышны выстрелы, сообщает Польская пограничная служба. Также ведомство опубликовало снимок неизвестного человека с оружием.

Patrole funkcjonariuszy i żołnierzy raportowali,że minionej nocy (08/09.10) po raz kolejny w ostatnim czasie było słychać strzały po stronie białoruskiej przy granicy z Polską.#zgranicy pic.twitter.com/PvHwjkN7r4 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 9, 2021

8 октября польская пограничная служба Польши уже сообщала про похожий случай. По их информации патруль солдат Войска Польского обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. Пресс-секретарь ведомства назвала этот случай провокацией.

О стрельбе в районе границы с белорусской стороны сообщали и литовские пограничники.

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