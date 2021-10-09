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Польские пограничники вновь заявили о ночных выстрелах со стороны Беларуси

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  • 9.10.2021, 19:22
  • 5,890
Польские пограничники вновь заявили о ночных выстрелах со стороны Беларуси

Синепалый обезумел.

В ночь с 8 на 9 октября на белорусской стороне в районе границы с Польшей снова были слышны выстрелы, сообщает Польская пограничная служба. Также ведомство опубликовало снимок неизвестного человека с оружием.

8 октября польская пограничная служба Польши уже сообщала про похожий случай. По их информации патруль солдат Войска Польского обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. Пресс-секретарь ведомства назвала этот случай провокацией.

О стрельбе в районе границы с белорусской стороны сообщали и литовские пограничники.

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