Как сейчас выглядит минский район Велозавода, где грядут большие перемены 4 9.10.2021, 19:50

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Фото: onliner.by

Население квартала сейчас -11,6 тысяч человек.

В народе этот квартал называют то Велозаводским поселком, то Пролетаркой, то просто Велозаводом. Он находится в своеобразном треугольнике с такими сторонами: Партизанский проспект, Антоновский парк и железная дорога в районе станции Минск-Восточный. В начале октября снова заговорили о существенных переменах, которые ждут район. Журналист «Онлайнера» Снежана Инанец прогулялась по осеннему Велозаводу и посмотрел, что там сейчас.

«Нас сносят всю жизнь»

Можно было бы сказать, что жизнь в районе Велозавода течет своим чередом, если бы не заколоченные и заложенные кирпичами окна многих двухэтажек. Несколько зданий заброшены уже около 10 лет, а некоторые отселили в последние годы.

Фото: onliner.by

Изменения в районе станции метро «Пролетарская» определены планом детального планирования. Документ горячо обсуждался еще четыре года назад. Людям тогда сообщили, что значительную часть малоэтажных домов в районе снесут, производственные территории вынесут (например, литейку ОАО «Строймаш»), а на освободившейся земле построят многоэтажки. По прогнозу население квартала после всего этого должно увеличиться с 11,6 тысячи до 14,4 тысячи человек.

Некоторые дома собирались выселить и переделать в административные в связи с расширением улиц, на которых они стоят. Многие участники презентаций были недовольны, а урбанисты предлагали свой проект изменений Пролетарки: почти не сносить послевоенную застройку, направить общественный транспорт в центр района и активнее развивать местное сообщество.

Бурно обсуждавшийся план утвердили, позже сообщив, что часть пожеланий местных жителей учли.

Что в районе сейчас? На пятачке Велозаводской и Нахимова пять домов уже отселены, они пойдут под снос. Вскоре здесь должны появиться пять многоэтажек.

Замглавы администрации Ленинского района Сергей Павочка уточнил, что заказчик проектной документации на этом участке — УКС Ленинского района.

— Сейчас разрабатывается проект застройки. Думаю, в следующем году уже приступим к сносу. Там построят пять многоквартирных жилых домов с подземным паркингом, — рассказал представитель администрации.

Фото: onliner.by

В послевоенных кварталах Велозавода прохожих немного. Выгуливающие собак пенсионеры в основном пожимают плечами и на все вопросы говорят:

— Нас тут всю жизнь сносят.

Напротив домов с закрытыми окнами стоят трехэтажки. Иногда пишут, что сносить их не будут, в планах лишь надстройка мансард. Правда, в районной администрации говорят, что конкретику по мансардам обсуждать пока рано.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Пожилой прохожий на Нахимова делится своими соображениями:

— Никакие мансарды тут не надстроят. И в тех отселенных домах еще офисы сделают, вот увидите.

Валерия — молодая жительница квартала, еще и приехавшая сюда недавно. Она живет в угловой трехэтажке на пересечении Велозаводской и Нахимова.

— Насколько я знаю, наш дом сносить не будут. Когда делала ремонт в квартире, узнавала у коммунальщиков, — говорит девушка.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Про многоэтажки, которые тут построят, Валерия слышала, но в подробности не вдается — некогда.

— Пока мне нравится, что здесь тихо-спокойно. Что здесь будет после появления новостроек, сложно сказать. Но наверняка изменится контингент: сейчас тут в основном старожилы, молодых людей немного.

Валерия добавляет, что Велозаводский поселок покорил ее душу не только тишиной, но и своим удачным расположением.

— У меня тут улица Октябрьская рядом, пешком дойти.

Фото: onliner.by

И правда, «Яндекс.Карты» подсчитывают, что до тусовочной улицы из этой тихой гавани идти с полчаса.

Сразу за Нахимова — остатки улицы Планерной, которая сейчас идет прямо через зеленую зону Антоновского парка. На ней стоит всего пара усадебных домов вполне презентабельного вида. По плану тут тоже будет снос под общегородскую магистраль, но в администрации поясняют, что это «дальние перспективы».

На месте автобазы — «Антоновский квартал»

Фото: onliner.by

Дальше, на пересечении Стрелковой и Рыбалко, можно увидеть новое лицо Пролетарки. Три высотки уже возведены, строительство будет продолжаться. По последней информации, всего тут будет девять домов масштабного микрорайона панелек «Антоновский квартал» с бульваром в центре. Генподрядчик — МАПИД, застройщик — БелАТЭП. Помимо жилья здесь будет подземный паркинг на 299 автомобилей и спортплощадки.

Готовые новостройки получили адреса по улице Рыбалко: №5, 7 и 9. В БелАТЭП предполагают их заселение в этом году, но четких сроков в разговоре по телефону не называют. Чтобы строить квартал дальше, нужно продолжить снос помещений бывшей автобазы.

Фото: onliner.by

Неподалеку от «Антоновского квартала» — девятиэтажка по Рыбалко, 8. Два местных жителя говорят, что ради строительства их дома в конце 1980-х снесли частный сектор. Рассуждают, что в сегодняшних новостройках «никто квартиры покупать не станет, потому что у нас их сдают пустыми и дорого, а в Испании можно квартиру-куколку купить за такие бабки».

Мужчины рассказывают про отселенные двухэтажки неподалеку. Мол, в одной из них за несколько лет до отселения провели капремонт.

— А теперь пустует. Когда дома отселяют — закладывают окна, но все равно там бомжи лазят, срезают батареи и потом сдают. Пусть бы уже быстрее на их месте что-нибудь сделали, — говорит один из местных жителей.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Ближе к станции метро «Пролетарская» можно увидеть совсем давние заброшки. Среди них есть бывшие заводские общежития, например дома №11 по Стрелковой и Станиславского. Последний отселили не меньше десяти лет назад — разруху тут застали еще «Яндекс.Панорамы» 2010 года. Дом по соседству отселен больше двух лет назад. Конструкции изношены.

Летом 2021-го агентство «Минск-Новости» изучало судьбу заброшенных общежитий. В этом районе их несколько. Помимо уже названных адресов, еще дома на Рыбалко, 15, Нахимова, 13а и 17а. Сейчас они на балансе «Минских городских общежитий», конкретики о судьбе зданий по состоянию на середину июля не было.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«И жить тут уже нет сил, и уезжать не хочется»

Продолжается советский рабочий район на улицах Стрелковой, Станиславского и Судмалиса. В 2018 году этому уголку обещали такие изменения: дома №20, 22, 22а, 24, 28, 30 на Станиславского и №4, 6, 6а и 17 на Стрелковой снесут, а площадку выставят на аукцион под строительство жилья. Дома №1а, 3, 5 и 7 на Судмалиса в перспективе тоже планировали под снос, но пока улица выглядит вполне живой: одно из зданий ремонтируют.

Фото: onliner.by

Александр Иванович живет в доме №8 по Стрелковой, который как будто не попадает под снос. Но мужчина говорит, что все не так однозначно:

— Лет восемь назад было собрание, нам сказали, что будут сносить, потом заглохли эти разговоры. Теперь вроде как снова собираются, но не раньше чем через пять лет. Правда ли это? Я вот хотел окна пластиковые поставить, да все думаю, стоит ли.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Хозяйка квартиры в колоритной двухэтажке на Станиславского, 28 насчет судьбы своей усадьбы ничего определенного сказать не может.

— Ой, нас то сносят, то не сносят, — отмахивается женщина. — Знаете, все ходят, смотрят на эти дома, даже экскурсии к нам водили по истории города, а я немного раздражаюсь, переживаю: это ведь нам тут жить. Судьба не ясна, а у меня нет таких средств, чтобы на всякий случай ремонт делать.

Впрочем, говорит собеседница, недавно у нее появились новые соседи: молодая пара купила в этом доме квартиру, делают ремонт.

Фото: onliner.by

— Послушайте, а если вы сами устали тут жить, почему и свою квартиру кому-нибудь не продадите? — уточняем.

— Ну потому что и жить тут нет больше сил, и уезжать не хочется — привыкла. Сад вот свой возле дома, — оттаивает местная жительница и смеется.

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