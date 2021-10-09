ЧВК «Вагнер» в Ливии: о чем говорится в докладе комиссии ООН 9.10.2021, 20:14

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Российские наемники могут быть виновны в военных преступлениях в Ливии.

Их называют «солдатами удачи» или «псами войны» — в зависимости от отношения. Политики рассматривают их как важную часть геополитических шахматных партий за влияние в мире в горячих точках планеты. Свидетели их «деятельности» вспоминают о них с ужасом, пишет собкор «Новой газеты» Александр Панов.

Российские наемники из «ЧВК Вагнера» могут быть виновны в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Ливии. Об этом говорится в докладе независимой комиссии ООН по установлению фактов нарушений международных прав человека и международного гуманитарного права в этой африканской стране, уже 10 лет после падения режима Муаммара Каддафи раздираемой гражданской войной, в которую прямо или опосредованно вмешались иностранные государства. Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты поддерживали силы на востоке страны, Турция — на западе.

Специальная миссия, созданная в июне 2020 года Советом ООН по правам человека, предоставившим ей мандат на проведение официального расследования, в Женеве представила доклад по итогам инспекционных поездок в Ливию в июле и августе этого года: встреч с правительственными чиновниками, военными, прокурорами и судьями, а также свидетелями и жертвами насилия, посетила тюрьмы и центры содержания беженцев. Доклад основан на сотнях документов, спутниковых снимках, фото и видео из соцсетей, содержит более 150 интервью в Ливии, Тунисе и Италии.

Задержка в работе этой миссии почти на год была вызвана как пандемией коронавируса, так и «кризисом ликвидности» — недофинсированием из бюджета Организации Объединенных Наций. К моменту публикации доклада истек мандат Совета по правам человека. Как отметил глава миссии, бывший министр юстиции Марокко Мохамед Ауджар, работу в Ливии необходимо продолжить, нужны новые поездки, уточнение собранных данных.

В первом докладе комиссия не стала публиковать имена тех, кто обвиняется в преступлениях против человечности, хотя эти данные собраны, в том числе, на российских наемников, которые продолжают находиться в стране, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Список пока секретный, но его обещают обнародовать, когда работа будет завершена.

Масштабные боевые действия в Ливии были приостановлены с прошлого года, после того как наступление восточных сил на столицу было отбито (миссия ООН обнаружила, что «ЧВК Вагнера» предоставила от 800 до 1200 наемников для поддержки наступления на Триполи), обе стороны договорились о формировании временного правительства и прекращении огня. Выборы запланированы на декабрь. Как заявили члены миссии, ответственность за прошлые и продолжающиеся нарушения прав человека должны быть частью процесса достижения мира и стабильности в этой стране и в других горячих точках.

В докладе отмечается, что сообщения о возможных преступлениях российских наемников, которые в августе были обнародованы в расследовании британской корпорации BBC, нашли подтверждение в ходе поездки инспекторов ООН.

В сентябре 2019 года лица, связанные с российской «ЧВК Вагнер» и присутствовавшие в Ливии в качестве наемников в поддержку Ливийской национальной армии, возглавляемой генералом Халифой Хафтаром, к югу от Триполи убили мирных людей, не участвовавших в боевых действиях. «Собранные миссией доказательства подтвердили, что сотрудники «Вагнера» стреляли непосредственно в жертв после их захвата и задержания», отмечается в докладе. И далее вывод: «есть все разумные основания» полагать, что они могли совершить военное преступление — убийство гражданских лиц.

Еще один пример — «вагнеровцы» устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители, возвращавшиеся домой после окончания боев. Информация о 35 «минных точках» содержалась в планшете, вероятно, забытом при отступлении бойцом ЧВК. О нем сообщили журналисты BBC.

В пытках пленных и убийствах мирных жителей, по данным расследователей ООН, виновны обе стороны: как армия генерала Хафтара, на чьей стороне сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства национального согласия в Триполи.

Расследование BBC

В планшете, найденном на западе Ливии, британские журналисты обнаружили десятки файлов на русском языке — инструкции по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств, съемки с беспилотников, карты зон боевых действий вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, несколько скаченных книг, включая Mein Kampf, «Игру Престолов» и… руководство по виноделию.

Один из позывных «Метла», который можно при увеличении рассмотреть на карте, может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа. BBC ссылается на базу данных «Миротворца», составленную украинскими волонтерами. Личный номер этого бойца, М-1913, означает, что, скорее всего, он присоединился к «вагнеровцам» довольно давно — 5–6 лет назад, когда группа, как сообщалось в СМИ, участвовала в боях на востоке Украины — понятно, на чьей стороне.

Британские журналисты побывали на месте расстрела мирных жителей в сентябре 2019 года в деревне Эспиа в 45 километрах к югу от Триполи. Два года назад там была похищена семья из пяти человек, трое из них были убиты. Когда чудом выжившему свидетелю (он упал за секунду до залпа и притворился мертвым) показали фотографии бойцов «Вагнера», находившихся в этом районе в это время, он опознал одного из них. Это может быть Владимир Анданов, известный по позывному «Ваха».

Кроме планшета, сообщают журналисты, источник в ливийской разведке передал им десятистраничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года. Этот список, вероятно, попал в руки ливийцев в ходе боев на юге Триполи. В разделе «Техника» — заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и 44 внедорожных бронированных автомобиля.

В разделе «Вооружение» — заявка на 270 автоматов Калашникова.

В списке — оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты.

По словам эксперта по безопасности Криса Кобба-Смита, эта современная техника в данный момент стоит на вооружении только российской армии. «Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие технологии. Американские частные компании, такие как Blackwater, также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что в их полномочиях запрашивать танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники», — отметил эксперт, уверенный, что «ЧВК Вагнера» связана с российским Министерством обороны.

Об установке российских мин в Триполи в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, а также о связях «вагнеровцев» с российской властью заявили в AFRICOM — командовании американских вооруженных сил, в чью зону ответственности входит «черный континент». По словам операционного директора AFRICOM генерал-майора Брэдфорда Геринга, «безответственная тактика группы Вагнера» затягивает конфликт и несет страдания и гибель ни в чем не повинным мирным жителям. «У России есть сила, чтобы остановить их, но нет воли это сделать», — заявил американский генерал.

Помимо Ливии, как сообщают западные источники, занимающиеся расследованием деятельности «ЧВК Вагнера», возможные преступления российских наемников в отношении мирного населения, включая детей и женщин, отмечены в других странах, в частности, в Сирии, где россияне поддерживают правительственные силы, в Мозамбике, Судане и Центральноафриканской республике (ЦАР), где они охраняют алмазные месторождения. Британский институт изучения проблем демократии и глобальных угроз Роберта Лэнсинга полагает, что по сокупности фактов о деятельности российских наемников «ЧВК Вагнера» должна быть объявлена «террористической организацией».

Как отмечают журналисты BBC, «вагнеровцы» — одна из самых закрытых и засекреченных организаций в России, и достоверной информации о ее деятельности немного. «Кремлевский повар» Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью этой группы и который был единственным штатским, участвовавшим в переговорах военных делегаций РФ и Ливии в ноябре 2018 года, связь с ЧВК отрицает.

Сообщая о «вагнеровцах», журналисты-расследователи употребляют термины «возможно», «предположительно», «с большой вероятностью». Ведь речь идет о совершении военных преступлений, таких как зверские убийства, расчленение и сожжение сирийцев, групповые изнасилования африканок в ЦАР, поджог мечети и закладывание бомб в детские игрушки в Ливии.

Москва отвечает решительно и односложно: «всёвыврете» и «какиевашидоказательства».

Расследователям очень помогают пользователи социальных сетей, «добывая» фотографии и сообщения, которые бойцы Вагнера оставляют на просторах интернета. Впрочем, противоположная сторона может назвать их фейками. Официальная Москва вообще отрицала, что в боях в Ливии участвовали российские наемники. Однако в начале этого года Путин допустил наличие в стране наемников из России, добавив, что они «не представляют интересы российского государства».

Законопроект о лицензировании частных военных компаний, подготовленный «справедливороссами» (лидером фракции Сергеем Мироновым и его первым замом Михаилом Емельяновым), в 2018 году не был даже рассмотрен прошлым созывом Госдумы. Правительство прислало на него отрицательный отзыв. Таким образом, ЧВК в России официально вне закона.

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