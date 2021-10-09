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Завтра днем будет до +14°С

  • 9.10.2021, 20:15
Завтра днем будет до +14°С

Подробный прогноз погоды на воскресенье.

10-11 октября погодные условия в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Переменная облачность. 10 октября без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха +1..+4°С; максимальная температура воздуха днем +8 +14°С.

11 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+5°С; максимальная температура воздуха днем +8..+14°С.

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