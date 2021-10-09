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WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

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  • 9.10.2021, 20:33
WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

Московскую лабораторию лишили права проводить любую работу связанную с анализом допинг-проб.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации московскую антилопинговую лабораторию. Об этом сообщается на сайте организации, пишет РБК.

«Исполнительным комитетом WADA была одобрена рекомендация Дисциплинарного комитета WADA об отмене «утвержденного» статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Лаборатория не имеет права проводить любую работу, связанную с анализом образцов крови», — говорится в заявлении организации.

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