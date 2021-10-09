«Уходят хорошие и даже просто нормальные педагоги, остаются «ябатьки» 1 9.10.2021, 20:43

Что происходит с образованием, если умных в системе зачастую заменяют лояльными.

Обязательные турникеты и еще больше видеокамер, возвращение военруков и явление «ябатюшек», которые за 35 часов должны научить детей «духовности и патриотизму», а еще – перегрузка и нехватка учителей и переполненность классов.

«Салідарнасць» расспросила родителей, как изменилась обстановка в белорусских школах.

Дочери минчанки Елены ходят в разные, но довольно престижные в районе гимназии. Старшая – с большим энтузиазмом, поскольку точно знает, что в этих стенах проводит последний год. Мать, впрочем, отмечает, что обстановка в обеих школах ей не нравится:

– Дело даже не в турникетах – они и раньше стояли, может, теперь более строго стали следить, чтобы дети не забывали карточки. И не в патриотизме – патриотизма у нас нет (в смысле, факультатива этого нашумевшего). Дело в общем настроении, в отношении к образованию и к ученикам – учителя стали нервные и злые.

Вдобавок у нас нет хороших учителей: многие уволились за год, некоторые взяли себе по две ставки и просто «отбывают часы», будучи совершенно не заинтересованными в том, чтобы передавать детям знания. И еще многие болеют: на математику приходит то географ, то физрук – провести урок некому, а отпускать не положено, так хоть сторожат детей.

Заболела математичка – а она же ведет физику, учительница биологии вторую неделю на больничном – значит, минус и химия, и вот сразу четыре предмета из программы выпали. Плюс поменялись в обеих школах классные руководители.

Елена признается, что в семье уже обсудили с детьми, куда идти дальше учиться и до старших классов в школе дочки не останутся. Старшая второй год занимается дополнительно с репетиторами, чтобы поступить в выбранный лицей.

– Я была там на дне открытых дверей, разговаривала с родителями учеников и вижу, что к детям совершенно другое отношение, так что выбор только приветствую. В планах лицей, затем институт – и все более очевидно, что не в Беларуси.

«Дичь отменили, но осадок остался»

Дети Павла также учатся в Минске, и с учителями, говорит отец, им в основном везет.

– Мне не важна, честно говоря, «престижность» школы, количество турникетов в ней, важно, чтобы у учителей с детьми был контакт. У младшей дочки отличная учительница, не «ябатька» и не «вы же сами понимаете», поэтому, как мы узнали в конце прошлого года, некоторые совершенно дурацкие распоряжения администрации до нас просто не доходили, классрук не тратила на собраниях наше и свое время зря.

Зато она возит детей на экскурсии, и делает это от души, увлеченно, выбирает интересные варианты – ездит почти весь класс.

Сейчас, насколько я заметил, учителей сильнее загрузили «шестым школьным днём», чтобы обеспечивали явку детей. Так вот, в дочкином классе это проходит не для галочки, хотя от других родителей я слышал недовольство, мол, вытягивают детей в выходной на скучную обязаловку.

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию, он же военрук, в классе у старшего сына пока не появлялся. Более того, по словам Павла, он не видел такой должности и в списке педагогов на сайте школы.

– Может быть, пока не нашли желающих на учительскую зарплату, а может, вообще решили спустить на тормозах. Но если кто-то придет и будет проводить мальчишкам «курс молодого бойца», уверен, что узнаю об этом первым – у сына резко отрицательное отношение к военщине. Хотя лучше бы, если честно, озаботились поиском учителей иностранных языков – очень большая текучка, за полтора в нашей школе сменились три «англичанки».

Брестчанин Алексей также говорит, что пока не заметил в школе ни преподавателей «Основ духовности и патриотизма», ни военруков. А вот закручивание дисциплинарных гаек уже ощутил:

– На первом собрании нам заявили, мол, теперь отсутствовать можно только по справке, иначе поставят прогул. Когда я уточнил номер и название документа, где это новшество написано, никто толком сказать не мог, только пугали «последствиями».

И отпрашивать ребенка с уроков, как выяснилось, нужно заранее, передавая вахтеру в форме чуть ли не заявление на имя директора. Как будто это солдат идет в увольнительную, а не родители забирают своего собственного ребенка под свою же ответственность! Буквально через неделю эту дичь отменили – наверное, потому, что в поликлиниках выстроились очереди, – но осадок, как говорится, остался.

«За 2 года не было ни одного родительского собрания»

Оксана воспитывает троих детей, причем старший уже заканчивает колледж, а младший ходит во второй класс, и есть с чем сравнивать – от обычной средней школы в пригороде до столичных гимназий.

– Я с каждым из своих детей как будто учусь заново. И вижу, как за последние десять лет ухудшилось качество школьного образования и, если можно так сказать, качество самих учителей. Остались еще, конечно, влюбленные в свое дело профессионалы, как Анна Северинец – она умница, я читаю в соцсетях ее заметки и восхищаюсь ей, ее отношением к ученикам – но таких все меньше.

Уходят хорошие и даже просто нормальные педагоги, остаются часто или те, кому нужно только отбыть распределение и сбежать, или, наоборот, те, кому сбежать некуда. И те, и другие не заинтересованы в том, чтобы хоть кого-то чему-то научить.

Эта «абыякавасць» заразна, она передается и детям. Я вижу это по своей дочери: любознательный, ответственный ребенок, который в младших классах бежал в школу с удовольствием и переживал, если что-то забыл сделать, теперь абсолютно инертен и учится через пень-колоду. Хотя, когда мы ее записали на курсы и допзанятия, ходит с интересом – потому что там учителям не все равно, они готовы биться, объяснять, решать вместе, и радуются вместе с ребенком, когда есть прогресс.

Оксана говорит, что многие «школьные» проблемы – из-за недальновидности чиновников, как в министерстве, так и на местах, и в том, что за свои ошибки и просчеты никто из них не несет ответственности:

– Помните, как решили «гимназии взять и отменить»? Отлично, теперь образование не более качественное, а одинаковое – одинаково средненькое. У детей нет стимула к учебе, школы и педагоги перегружены, лучше никому не стало. Или МХК (мировая художественная культура, – С) – то отменили предмет, то снова ввели, но уже с более «слабыми» учебниками, похожими на какую-то самодеятельность. Или информатика – пока учебники выходят, они устаревают, а дети часто ими даже не пользуются. И таких примеров множество!

…Турникеты, электронные видеокамеры, указания «нельзя отсутствовать по заявлению – можно отсутствовать» – это все имитация бурной деятельности. А на практике – например, у дочери за 2 года не было ни одного (!) родительского собрания, не было факультативов (я бы уже даже на «патриотизм и духовность» согласилась, хоть какой-то шаг в сторону от узкой и ограниченной программы).

Огромная текучка: молодой историк то есть, то его могут, оказывается, призвать в армию, а бывший учитель истории, пенсионер, теперь числится «военруком», ведь у него в кабинете есть карты нескольких военных операций. Учитель физики – директор, которая чаще бывает в разъездах, чем на уроках, молодежь – кто в декрет, кто в лес, кто по дрова, кто «не знаю, как сделать это задание, но если не сделаете, поставлю неуд».

Школы разваливаются все быстрее, а закрывать дыры уже некем. Людей, которым «болит», в системе, на мой взгляд, практически не осталось…

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