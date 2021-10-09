Саакашвили обратился к международному сообществу5
- 9.10.2021, 20:49
- 2,450
Экс-президент Грузии заявил, что его арестовали без суда.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу, заявив, что его посадили без суда. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook, сообщает «Униан».
"1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был обоснован двумя приговорами суда, которые никто в мире не признает, а также ордером на арест по двум незавершенным делам", - отметил Саакашвили.
По словам политика, в соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть немедленно доставлено в суд.
"Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - заявил Саакашвили.
Он убежден, что в ближайшие недели суда по делу не ожидается.
"Существует явная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром местных выборов, которые должны состояться 30 октября), в то время, когда почти в каждом большом городе моя партия идет бок о бок с партией Иванишвили (бизнесмена, основателя партии "Грузинская мечта"), - сказал Саакашвили.
"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заключении в тюрьму без суда", - добавил он, обращаясь к международному сообществу.